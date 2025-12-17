Trumpova administratíva plánuje rozpustiť jedno z najvýznamnejších vedeckých pracovísk sveta. Obáva sa „klimatického alarmizmu“

NCAR, ktoré v americkom štáte Colorado funguje od roku 1960 a je financované z federálnych zdrojov, bude rozdelené, uviedol šéf Bieleho domu pre rozpočet Russ Vought. Operácie považované za nevyhnutné budú presunuté na iné miesto alebo pod inú inštitúciu.
Vought zároveň označil centrum za „jeden z najväčších zdrojov klimatického alarmizmu v krajine“.
Významný vedec NCAR Kevin Trenberth varoval, že rozbitie centra by znamenalo veľkú stratu pre klimatický výskum. Podľa neho je NCAR kľúčové pre pokročilé vedecké poznatky o klíme.
Guvernér Colorada Jared Polis uviedol, že o pláne nebol informovaný. Pripomenul, že časť práce NCAR poskytuje údaje o extrémnom počasí, ktoré „pomáhajú zachraňovať životy a majetok“. Ak sú informácie pravdivé, „ohrozená je verejná bezpečnosť a veda je pod útokom“, dodal.
Trump sa počas svojho druhého funkčného obdobia snaží obmedziť klimatické a energetické iniciatívy, ktoré zaviedol jeho predchodca Joe Biden. Klimatickú zmenu opakovane označil za „podvod" a na pôde OSN ju nazval „najväčším hoaxom spáchaným na svete".