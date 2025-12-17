Pravda Správy Svet Kremeľ naznačil ochotu rokovať o zahraničných jednotkách na Ukrajine

Kremeľ v stredu naznačil, že napriek svojmu dlhodobému nesúhlasu je ochotný rokovať o možnom nasadení západných jednotiek na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

17.12.2025 15:23
Ruská tlačová agentúra TASS citovala hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Podľa jeho slov je pozícia Ruska o nasadení zahraničných vojakov na Ukrajine „dobre známa, konzistentná a jasná“, ale môže byť „témou na diskusiu“.

Návrh na nasadenie takzvaných „mnohonárodných síl“, ktoré by mali v prípade dosiahnutia mierovej dohody vo vojne na Ukrajine dohliadať na jej dodržiavanie, opätovne priniesli tento týždeň európski lídri na rokovaní s ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Berlíne.

Ukrajina takéto sily označila za súčasť bezpečnostných záruk proti riziku opakovaného ruského útoku. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov pred týždňom označil akékoľvek zahraničné jednotky na bojisku za „legitímne ciele“ útokov.

