Turek žiada Pavla o stretnutie. Prezident mu odkázal, že sa správa ako malý chlapec a vymýšľa si

Prezident Pavel však už predtým avizoval k Turkovi zásadné výhrady a otvorene pochyboval, že by ich spoločné stretnutie mohlo na situácii niečo zmeniť. Za problematické považuje najmä jeho minulé príspevky na sociálnych sieťach, ktoré poukazovali na fascináciu nacistickým režimom. Pavlovi sa nepáčilo ani Turkovo vysvetlenie, že príspevky písali neznámi kamaráti cez jeho telefón. „Mal by sa správať ako chlap, nevymýšľať si ako malý chlapec a keď urobí chybu, proste sa k tomu postaviť,“ vyhlásil Pavel v pondelok počas živého vysielania na Facebooku.Čítajte viac Najťažšia životná skúška Andreja Babiša. Ak uspeje, bude to malý zázrak
Podľa prezidenta nie je Turek dobrým príkladom pre verejnosť. „Ak by mal byť ministrom niekto, kto po väčšinu svojho života dáva najavo, že pravidlá a zákony existujú pre tých slabších a že niektorí sú takí frajeri, že si môžu dovoliť pravidlá obchádzať a na zákony kašlať, potom to nie je dobrý príklad,“ vysvetlil svoj postoj Pavel.
Turek na tieto výčitky reagoval v utorok na sociálnych sieťach obranou. „Mám z toho dojem, že som najhorší človek na svete. Napriek tomu by som hodnotenie nechal na voličoch a občanoch republiky. Právne dôvody nemenovania neexistujú a ako chlap sa chovám. Vraj nedodržiavam pravidla, nemyslím si, ctím si predovšetkým písané pravidlá, čiže pravidlá zákonné, nie pravidlá niektorých novinárov,“ napísal Turek s dôvetkom, že je potrebné predovšetkým ctiť ústavu.
Tento personálny spor sprevádza prvé dni novej vlády premiéra Andreja Babiša, ktorá sa chopila moci v pondelok. Kabinet zložený z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe vymenoval prezident v zložení, ktoré mu Babiš oficiálne navrhol pred týždňom, čím sa skončilo štvorročné pôsobenie vlády Petra Fialu.
Nasledujúcim kľúčovým krokom pre novú exekutívu bude získanie mandátu od zákonodarcov. Českí poslanci budú o návrhu na vyslovenie dôvery vláde rokovať 13. januára 2026. Predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura spresnil, že pôjde o druhý bod programu riadneho zasadnutia so začiatkom o 11.00 h.
Podľa českej ústavy musí vláda požiadať o dôveru do 30 dní od vymenovania. Očakáva sa, že kabinet Andreja Babiša dôveru získa bez väčších komplikácií. Koalícia ANO, SPD a Motoristi totiž disponuje v dolnej komore pohodlnou väčšinou 108 z 200 hlasov, pričom na úspech potrebuje podporu väčšiny prítomných poslancov.Čítajte viac Český minister vnútra Metnar nechal z budovy ministerstva zvesiť ukrajinskú vlajku