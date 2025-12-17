Český minister vnútra Metnar nechal z budovy ministerstva zvesiť ukrajinskú vlajku

„Minister vnútra rozhodol o tom, že pred vchodom do budovy ministerstva bude štandardne vyvesená česká vlajka a vlajka Európskej únie. Vlajky ďalších štátov, ako dnes napríklad slovenská, budú vyvesené pri príležitosti významných štátnych návštev, dôležitých výročí a podobne,“ povedal serveru hovorca ministerstva Ondřej Krátoška. V ČR je dnes na návšteve predseda slovenskej Národnej rady Richard Raši.
Metnarovo rozhodnutie kritizoval jeho predchodca Vít Rakúšan (STAN). „Neochota podporiť Ukrajinu, hoci v tomto prípade symbolicky, na seba berie rôzne podoby. Nepochopenie toho, aká zásadná je podpora Ukrajiny pre našu bezpečnosť, je dôkazom nekompetentnosti a nezodpovednosti tejto vlády. V Kremli tomu určite zatlieskajú – ako celému radu predchádzajúcich krokov a výrokov Andreja Babiša a jeho ľudí,“ povedal denníku N predseda STAN.Čítajte viac Babiš: Česko je za ďalšiu finančnú pomoc Kyjevu, podporil by využitie ruských aktív
Na niektorých ministerstvách, napríklad spravodlivosti a zdravotníctve, ukrajinská vlajka podľa zistení ČTK po ruskej invázii nevisela. Na budove ministerstva financií na Letenskej ulici ukrajinská vlajka naďalej visí, oznámila dnes ČTK hovorkyňa ministerstva Petra Vodstrčilová.
Okamura nechal vlajku Ukrajiny odstrániť zo Snemovne necelý deň po svojom zvolení. Politici vtedy končiacej vládnej koalície to kritizovali. Okamura povedal, že hnutie SPD pred voľbami sľubovalo, že na českých verejných budovách budú len české vlajky, a svoj sľub plní. Vo vláde ministri za SPD riadia ministerstvá obrany, pôdohospodárstva a dopravy. Predseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala povedal Publicu, že sa v strane zatiaľ nerozprávali o tom, či na týchto budovách ukrajinské vlajky zostanú.Čítajte viac Boj o vlajku. Okamura dal hneď po nástupe odstrániť ukrajinskú vlajku z parlamentu. ODS a Piráti ju tam vrátili
Ukrajinská modro-žltá vlajka v lete zmizla tiež z Národného múzea na Václavskom námestí. Vedenie múzea ju nechalo zvesiť kvôli propagácii výstavy fosílií predkov človeka Lucy a Selam. Hovorkyňa múzea uviedla, že plochu na fasáde inštitúcie využíva a bude využívať na propagáciu významných výstav a podujatí. Koncom októbra sa pri happeningu na terase múzea dožadovali navrátenia vlajky na priečelí budovy desiatky ľudí. V minulosti sa tam naopak konalo niekoľko demonštrácií proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.