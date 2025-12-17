Pravda Správy Svet Škandál na Harvarde. Bývalého šéfa márnice odsúdili za predaj častí tiel

Škandál na Harvarde. Bývalého šéfa márnice odsúdili za predaj častí tiel

Bývalého riaditeľa márnice na prestížnej Harvard Medical School v Bostone v utorok odsúdili na osem rokov väzenia za krádež a predaj častí ľudských tiel darovaných na vedecký výskum. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

17.12.2025 17:05
harvard medical school Foto: ,
Cedric Lodge sa k tomuto činu priznal v máji. S časťami tiel, ako sú vnútorné orgány, mozgy, koža, ruky a preparované hlavy, obchodoval od roku 2018 najmenej do marca 2020. Z univerzity ho prepustili v máji 2023.

Vyšetrovatelia uviedli, že Lodge a jeho manželka Denise si časti tiel odniesli nielen do svojho domu v Goffstowne v štáte New Hampshire, ale aj na iné miesta v štátoch Massachusetts a Pensylvánia. Urobili tak bez vedomia alebo povolenia svojho zamestnávateľa, darcu alebo rodiny darcu. Následne ich poslali kupujúcim v iných štátoch.

Denise Lodgeovú odsúdili v kauze na jeden rok odňatia slobody.

Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že niekoľko kupcov bolo odsúdených na trest odňatia slobody alebo stále čakajú na rozsudok.

