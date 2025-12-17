Škandál na Harvarde. Bývalého šéfa márnice odsúdili za predaj častí tiel

Cedric Lodge sa k tomuto činu priznal v máji. S časťami tiel, ako sú vnútorné orgány, mozgy, koža, ruky a preparované hlavy, obchodoval od roku 2018 najmenej do marca 2020. Z univerzity ho prepustili v máji 2023.
Vyšetrovatelia uviedli, že Lodge a jeho manželka Denise si časti tiel odniesli nielen do svojho domu v Goffstowne v štáte New Hampshire, ale aj na iné miesta v štátoch Massachusetts a Pensylvánia. Urobili tak bez vedomia alebo povolenia svojho zamestnávateľa, darcu alebo rodiny darcu. Následne ich poslali kupujúcim v iných štátoch.
Denise Lodgeovú odsúdili v kauze na jeden rok odňatia slobody.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že niekoľko kupcov bolo odsúdených na trest odňatia slobody alebo stále čakajú na rozsudok.