Francúzske ministerstvo vnútra čelilo kyberútoku, unikli dáta o hľadaných osobách

K útoku podľa ministra došlo v noci z 11. na 12. decembra, no ešte sa nepodarilo určiť jeho rozsah. Zatiaľ je známe iba to, že „zo systému mohlo byť odcudzených niekoľko desiatok záznamov“ s miliónmi údajov.
Narušenie sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailových účtov zamestnancov ministerstva obsahujúcich identifikačné údaje, ktorých získanie umožnilo prístup k systému. Francúzske ministerstvo vnútra zamestnáva takmer 300 000 ľudí.Čítajte aj Na Sakovej rezort zaútočili hackeri: Pokus o prienik bol odhalený včas
V prípade sa začalo súdne aj interné vyšetrovanie. Bezprostredne neboli identifikovaní žiadni podozriví, hoci k zodpovednosti sa prihlásila jedna hackerská skupina. Tá v správe zverejnenej uplynulú sobotu bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že sa jej podarilo „úspešne“ preniknúť do systému ministerstva vnútra a získať prístup k policajným spisom o vyše 16 miliónoch francúzskych občanov.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že odvtedy zaviedlo okamžité opatrenia vrátane zavedenia dvojstupňového overovania, zrušenia prelomených prístupových práv a resetovania hesiel.