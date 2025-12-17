Pravda Správy Svet Francúzske ministerstvo vnútra čelilo kyberútoku, unikli dáta o hľadaných osobách

Francúzske ministerstvo vnútra čelilo kyberútoku, unikli dáta o hľadaných osobách

Francúzske ministerstvo vnútra bolo minulý týždeň terčom rozsiahleho kybernetického útoku, pri ktorom páchatelia získali prístup k desiatkam súborov s údajmi o osobách, po ktorých pátrajú justičné orgány. Uviedol to v stredu francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez. TASR o tom informuje na základe správy portálu Euractiv.com.

17.12.2025 17:33
debata

K útoku podľa ministra došlo v noci z 11. na 12. decembra, no ešte sa nepodarilo určiť jeho rozsah. Zatiaľ je známe iba to, že „zo systému mohlo byť odcudzených niekoľko desiatok záznamov“ s miliónmi údajov.

Narušenie sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailových účtov zamestnancov ministerstva obsahujúcich identifikačné údaje, ktorých získanie umožnilo prístup k systému. Francúzske ministerstvo vnútra zamestnáva takmer 300 000 ľudí.

SR Bratislava TK vláda 60. zasadnutie BAX Čítajte aj Na Sakovej rezort zaútočili hackeri: Pokus o prienik bol odhalený včas

V prípade sa začalo súdne aj interné vyšetrovanie. Bezprostredne neboli identifikovaní žiadni podozriví, hoci k zodpovednosti sa prihlásila jedna hackerská skupina. Tá v správe zverejnenej uplynulú sobotu bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že sa jej podarilo „úspešne“ preniknúť do systému ministerstva vnútra a získať prístup k policajným spisom o vyše 16 miliónoch francúzskych občanov.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že odvtedy zaviedlo okamžité opatrenia vrátane zavedenia dvojstupňového overovania, zrušenia prelomených prístupových práv a resetovania hesiel.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Francúzsko #hackeri
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"