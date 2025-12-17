Pravda Správy Svet „Zastreľte Giorgiu“. V Taliansku pribúdajú nápisy vyzývajúce na smrť premiérky

V noci na stredu sa v severotalianskom meste Busto Arsizio objavilo ďalšie graffiti s nápisom „Spara a Giorgia" (Zastreľte Giorgiu). TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.

17.12.2025 18:50
Giorgia Meloni Foto: ,
Talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Nápis červeným sprejom proti premiérke Giorgii Meloniovej pri kanceláriách opozičnej stredoľavej Demokratickej strany dopĺňal podpis „BR“ s päťcípou hviezdou, symbol dnes už neexistujúcej ľavicovej teroristickej skupiny Červené brigády.

Rovnaké graffiti v tomto meste namierené proti premiérke sa objavilo pred dvoma dňami pred kanceláriou strany Liga.

Premiérske stretnutie - Fico u Meloniovej
Tento čin vyvolal jasnú reakciu inštitúcií a politických predstaviteľov. Prezident regiónu Lombardia Attilio Fontana (Liga) ho označil za „neprijateľný a nebezpečný“ a dôrazne ho odsúdil, „aby sa zabránilo tomu, že sa vulgárny text zmení na niečo oveľa vážnejšie“.

Zástupcovia Meloniovej strany Bratia Talianska (FdI) označili takéto nápisy za výraz eskalácie politickej nenávisti a hrozbu „potenciálne teroristického správania“.

