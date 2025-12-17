Rozmrazí EÚ Putinove miliardy a pošle ich Ukrajine? Únia možno pohorí

Už niekoľko mesiacov sa však hľadá dohoda medzi členskými krajinami, či a ako tieto financie použiť. V centre pozornosti je najmä Belgicko, kde má sídlo Euroclear. Práve v tejto finančnej inštitúcii sa nachádza väčšina zablokovaných aktív ruskej centrálnej banky. Belgický premiér Bart De Wever chce preto od Európskej komisie (EK) a členských štátov únie absolútne záruky, že jeho krajina nebude musieť vyplatiť Moskve nejaké peniaze, keby prehrala medzinárodný arbitrážny spor.
EK: nie je to konfiškácia
Eurokomisia však prišla so schémou, ktorá podľa nej z právneho hľadiska neznamená zhabanie zmrazených aktív. Peniaze chce v rámci bezúročnej pôžičky dať Ukrajine a tá by ich vrátila, ak by jej Rusko v rámci budúcej mierovej dohody zaplatilo reparácie. Putin by tak teoreticky dostal svoje peniaze späť, čiže sa podľa eurokomisie nedá hovoriť o konfiškácii.Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg
Druhá možnosť je, aby si členské štáty EÚ spoločne požičali potrebnú sumu na finančných trhoch. Na tom by sa však musela dohodnúť celá dvadsaťsedmička, čo je nereálny scenár. Maďarsko odmieta akúkoľvek formu podpory pre Ukrajinu. Slovensku či Česku s novou vládou Andreja Babiša sa tiež nepáčia finančné garancie pre Kyjev, či už by to bolo v rámci záruk za použité ruské aktíva alebo za spoločnú pôžičku. Babiš hovorí, že príspevky musia byť dobrovoľné.
Dnes sa zišli lídri EÚ v Bruseli na stretnutí s predstaviteľmi krajín západného Balkánu. Zajtra sa začne summit únie, na ktorom budú členské štáty okrem financovania Ukrajiny riešiť aj témy ako budúci viacročný finančný rámec, rozširovanie EÚ, geoekonomická situácia, Blízky východ, európska obrana a bezpečnosť či migrácia.
„Mojou hlavnou prioritou sú dôležité rozhodnutia, ktoré musia byť prijaté, konkrétne o financovaní Ukrajiny,“ napísal pred summitom v liste štátom únie predseda Európskej rady António Costa. Ukáže sa teda, či bude pred Vianocami spokojný Kyjev, alebo sa bude Putin tešiť z toho, že sa únia nedohodla. Slovensko v Bruseli zastupuje premiér Robert Fico. Pred summitom na európskom výbore v parlamente predseda vlády zopakoval, že nepodporí žiadne riešenie, ktoré by znamenalo, že Ukrajina dostane peniaze na vojenské záležitosti.
Postoj Slovenska si, samozrejme, všimli aj európske médiá. Fico už pred niekoľkými dňami poslal Costovi list. V ňom sa sťažoval, že EÚ podporuje vojnu, hoci agresorom je Rusko, a Kyjev už v marci súhlasil s 30-dňovým prímerím, ktoré Moskva odmietla.Čítajte viac Bude z Orbána prezident? A je Magyar ako Matovič? Odpovedá expert
„Ak je pre západnú Európu život Rusa, alebo Ukrajinca ho*no, nechcem byť súčasťou takejto západnej Európy. Povedal som A. Costovi, že nepodporím nič, aj keby sme mali sedieť do Nového roka v Bruseli, čo by viedlo k podpore vojenských výdavkov Ukrajiny,“ uviedol Fico.
„Je to zriedkavé použitie vulgarizmu zo strany lídra EÚ,“ komentovala televízia Euronews slová slovenského predsedu vlády.
Fico sám nemôže zablokovať reparačnú pôžičku pre Ukrajinu, čiže využitie ruských zmrazených aktív. O nej môžu členské štáty rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že podporiť ju musí minimálne 15 krajín z 27, ktoré predstavujú 65 percent obyvateľov EÚ.Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku
V tejto chvíli je proti využitiu zmrazených ruských peňazí sedem členských krajín. Okrem už spomenutých Maďarska, Slovenska a Česka sú to aj Belgicko, Taliansko, Malta a Bulharsko. Najmä posledné štyri menované krajiny v zásade neodmietajú finančnú podporu Ukrajiny, ale chcú, aby EK našla iné riešenie. Ak by však ním mala byť spoločná pôžička či vytiahnutie peňazí z rozpočtu EÚ, bude to takmer určite politicky nepriechodné.
A problémom je podľa portálu Politico aj americká vláda. Prezident Donald Trump vraj tvrdo tlačí na Európanov, aby sa ruských peňazí nedotýkali. Pre Politico to povedali štyri zdroje oboznámené s rokovaniami s USA. Postoj Spojených štátov diplomati a politici okrem iného pripisujú tomu, že cieľom Bieleho domu je oslabiť EÚ, čo vyplýva z novej americkej Stratégie národnej bezpečnosti.
„Myslím si, že napriek tomu, že Belgicko blokuje reparačnú pôžičku, EÚ sa nakoniec dohodne. Ak nie teraz, tak v januári. Únia to musí urobiť. Nemôže sa spoliehať na Spojené štáty,“ reagoval pre Pravdu profesor medzinárodných vzťahov Scott Lucas z University College v Dubline.Čítajte viac Trumpova stratégia? Rusko nie je nepriateľ a EÚ treba zničiť
Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že únia si musí zachovať aspoň akú-takú jednotu a podporiť reparačnú pôžičku. „Neklamme si. Ak sa nám to nepodarí, akcieschopnosť EÚ bude vážne narušená na roky, ak nie na dlhšie,“ vyhlásil Merz.
Ešte pred rokovaniam naplno rozvíril v Bruseli špekulácie maďarský premiér Viktor Orbán. Vyhlásil, že o ruských aktívach sa na summite ani nebude diskutovať a je to víťazstvo jeho strany Patrioti, ktorá združuje pravicovo populistické a krajne pravicové subjekty.
„Reparačná pôžička je stále jednoznačne na stole,“ reagoval však vysokopostavený predstaviteľ EÚ aj na otázku Pravdy.Čítajte viac Bude Európa čakať, kým Putin pošle do Pobaltia 700-tisíc vojakov? Víťazstvo Ruska bude stáť viac ako úspech Ukrajiny
Dôvod na pesimizmus?
Niektorí Ukrajinci však pred summitom neskrývali pesimizmus. „Zatiaľ čo sa rokovania o takzvanom mierovom pláne vlečú a niektorí optimisti mu stále veria, reparačná pôžička sa nám evidentne vzďaľuje. Šanca na jej schválenie je stále menšia,“ napísala na sociálnej sieti LinkedIn Vlada Dumenková z Medzinárodného centra pre ukrajinské víťazstvo. Aktivisti zorganizovali pred Euroclearom protest, ktorým chceli upozorniť na potrebu schválenia peňazí na podporu Kyjeva.
Debata o zmrazených ruských aktívach je súčasťou snáh ukončiť vojnu. Tento týždeň o tom intenzívne rokujú Ukrajinci, Američania a Európania. Podľa agentúry Bloomberg USA pripravujú proti Rusku sankcie, ak Moskva mierový plán odmietne. Opatrenia, ktoré však musí odobriť aj Trump, majú byť namierené proti ruskej tieňovej flotile, ktorá obchádza sankcie na vývoz ropy, a proti obchodníkom, ktorí tieto transakcie zabezpečujú.