„Nadväzujeme na tradíciu bývalého ČSR.“ Blanárov rezort otvoril nový zastupiteľský úrad v Tanzánii

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR otvorilo nový zastupiteľský úrad v Tanzánii. Na jeho čele bude stáť Ivan Lančarič, informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

17.12.2025 20:13
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár
„Budovanie partnerstiev s krajinami globálneho Juhu je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky zadefinovanej v našom programovom vyhlásení vlády SR. Nadväzujeme tým na tradíciu bývalého Československa, ktoré malo v Afrike jednu z najsilnejších diplomatických prítomností,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer).

Šéf rezortu diplomacie zdôraznil význam rozsiahlejšieho zastúpenia Slovenska na africkom kontinente. Tanzánia je podľa rezortu jedným z prioritných teritórií aj z hľadiska diverzifikácie slovenského exportu.

Lančarič priblížil, že prioritou nového úradu bude zintenzívnenie vzájomných vzťahov medzi krajinami. „Budeme poskytovať podporu slovenským firmám pri nadväzovaní obchodných kontaktov, realizácii podnikateľských misií a využívaní projektových a investičných príležitostí v regióne,“ avizoval.

