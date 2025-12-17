„Nadväzujeme na tradíciu bývalého ČSR.“ Blanárov rezort otvoril nový zastupiteľský úrad v Tanzánii

„Budovanie partnerstiev s krajinami globálneho Juhu je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky zadefinovanej v našom programovom vyhlásení vlády SR. Nadväzujeme tým na tradíciu bývalého Československa, ktoré malo v Afrike jednu z najsilnejších diplomatických prítomností,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer).
Šéf rezortu diplomacie zdôraznil význam rozsiahlejšieho zastúpenia Slovenska na africkom kontinente. Tanzánia je podľa rezortu jedným z prioritných teritórií aj z hľadiska diverzifikácie slovenského exportu.
Lančarič priblížil, že prioritou nového úradu bude zintenzívnenie vzájomných vzťahov medzi krajinami. „Budeme poskytovať podporu slovenským firmám pri nadväzovaní obchodných kontaktov, realizácii podnikateľských misií a využívaní projektových a investičných príležitostí v regióne," avizoval.