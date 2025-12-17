Putin nazval európskych lídrov „malými prasiatkami“. Rusko podľa Zelenského chystá ďalší rok vojny

„Dnes sme z Moskvy dostali ďalší signál, že sa pripravujú na to, aby bol budúci rok rokom vojny,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. „Potrebujeme, aby všetci naši partneri mali odvahu vidieť pravdu, uznať pravdu a podľa toho konať. Naši spojenci v Spojených štátoch často hovoria, že Rusko vraj chce vojnu ukončiť. Rusko však vysiela úplne odlišnú rétoriku a signály, vrátane oficiálnych rozkazov svojej armáde,“ uviedol ukrajinský prezident.
Zelenskyj týmto reagoval na stredajšie tvrdenia Putina, že ak zlyhajú mierové rokovania, ruské „ciele budú bezpodmienečne dosiahnuté“ aj vojenskými prostriedkami. Podľa agentúry TASS tiež vyhlásil, že vojnu na Ukrajine nezačalo Rusko, ale Západ, a že Moskva sa ju len snaží ukončiť.Čítajte viac Putin označil za klamstvá a hystériu výzvy, aby sa Západ pripravil na vojnu s Ruskom
Európskych lídrov, ktorí varujú pred priamou konfrontáciou s Moskvou, Putin obvinil z podnecovania hystérie. Privítal však pokrok v dialógu so Spojenými štátmi pod vedením prezidenta Donalda Trumpa a dodal, že Moskva podporuje budovanie vzájomne prospešnej a rovnocennej spolupráce s USA i európskymi štátmi a vytvorenie jednotného bezpečnostného systému v celej Eurázii.
Medzitým americký portál Politico s odvolaním sa na dva svoje zdroje informoval, že vyjednávači Spojených štátov a Ruska sa cez víkend stretnú v Miami na Floride, aby prerokovali možnú cestu k mieru na Ukrajine.
Rokovania sa uskutočnia po tom, čo v pondelok v Berlíne skončili dvojdňové rozhovory ukrajinskej a americkej delegácie o možnostiach dosiahnutia mieru. Americký prezident Donald Trump následne vyhlásil, že dohoda pri ukončení vojny nikdy nebola tak blízko.Čítajte viac Trump po Berlíne deklaruje optimizmus. Kyjev čakajú robustné záruky vrátane 800-tisícovej armády
Malé prasiatka
Putin na zasadnutí na ministerstve obrany obvinil bývalého amerického prezidenta Joea Bidena zo „zámerného rozpútania“ vojny na Ukrajine a podľa jeho slov „malé európske prasiatka“ kroky Spojených štátov okamžite podporili.
„Európa chcela získať späť niečo, čo stratila v minulých historických obdobiach a pomstiť sa Rusku,“ vyhlásil Putin s tým, že tieto plány „úplne zlyhali“. „Rusko preukázalo svoju stabilitu v oblasti ekonomiky, financií, vnútropolitickej situácie spoločnosti a v oblasti obranyschopnosti,“ dodal ruský prezident.
Putin uviedol, že Rusko je pripravené na dialóg s Európou, ale to podľa neho nebude možné pri súčasnej generácii európskych politikov. Ocenil „bojovo skúsenú“ ruskú armádu, ktorá „nemá vo svete konkurenciu“. Termín „malé prasiatka“ pre západných lídrov od roku 2022 používa podľa ruských médií aj exprezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev na svojom Telegrame.
Finančná podpora Ukrajiny
Štvrtkový summit EÚ by mal okrem iného rozhodnúť o budúcej finančnej podpore Ukrajiny, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej agresii. Kľúčové je, či to bude formou takzvanej reparačnej pôžičky zaistenej mrazenými aktívami ruskej centrálnej banky, ktorá EÚ zablokovala v celkovom objeme zhruba 210 miliárd eur po ruskej invázii na Ukrajinu.
„Výsledok týchto rokovaní – výsledok pre Európu – musí byť taký, aby Rusko pocítilo, že jeho túžba pokračovať v boji bude aj v budúcom roku márna, pretože Ukrajina bude mať podporu,“ uviedol ďalej Zelenskyj a partnerov Ukrajiny v Európskej únii vyzval, aby na summite rozhodli o využití mrazených ruských aktív na zabezpečenie pôžičky pre napadnutie.Čítajte viac Rozmrazí EÚ Putinove miliardy a pošle ich Ukrajine? Únia možno pohorí
Členské štáty EÚ už minulý týždeň rozhodli kvalifikovanou väčšinou o tom, že ruské aktíva v EÚ zostanú zmrazené na neurčito, a nebude o tom teda potrebné hlasovať každých šesť mesiacov znova ako doteraz. Padla tak prekážka súvisiaca s použitím týchto aktív na pomoc Ukrajine.
Prvá verzia rusko-amerického plánu na ukončenie konfliktu na Ukrajine, zverejnená koncom novembra, navrhovala odovzdať časť týchto aktív Washingtonu a Moskve na rozličné projekty. Hoci plán odvtedy priznal množstvo zmien, pôvodný postoj Spojených štátov dovažuje, že USA sú zrejme ochotné použiť tieto aktíva ako páku na dosiahnutie dohody s Ruskom s tým, že by Moskva mohla časť zmrazených aktív získať späť, napísala agentúra AFP.Čítajte viac USA majú recept, ako dotlačiť Putina k rokovaniam. Rátajú s úplným zrútením ruskej ekonomiky