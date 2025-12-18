Kam sa podela bývalá pravá ruka Zelenského? O osude Jermaka nevie nič ani jeho brat

Pripomeňme, že Jermak sa vzdal svojej funkcie 28. novembra po tom, čo korupčný škandál v štátnej firme Enerhoatom zasiahol aj vtedajšiu pravú ruku prezidenta Volodymyra Zelenského. Rezignoval pod jeho tlakom, keď príslušníci Národného protikorupčného úradu vykonali u neho domovú prehliadku. Po svojom odstúpení povedal, že plánuje odísť na front. Kam presne a aké úlohy by v armáde plnil, však nekonkretizoval.
Server Slidstvo.Info sa obrátil na generálny štáb ozbrojených síl s otázkou, či sa Jermak skutočne pridal k obrancom napadnutej Ukrajiny a ak áno, čo vykonáva. Odpoveď znie, že sa nestal príslušníkom armády. O Jermakovi nemá žiadne správy ani jeho brat. Je ním Denys Jermak, ktorý na fronte v oblasti Pokrovsku slúži ako ostreľovač. „Neozval sa mi v súvislosti so službou u vojska. Neviem, kde sa teraz nachádza," citoval ho Slidstvo.Info.
Denys Jermak je mladší brat Andrija Jermaka. Poznamenal o ňom, že sa mu nepáči, ako ho veľa ľudí začalo osočovať napriek tomu, že podľa neho bol oddaný Ukrajine 24 hodín denne od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Po osude 54-ročného Jermaka pátral aj poslanec Jaroslav Železňak. Oslovil tajnú službu s otázkou, či ho prijala do svojich radov. „Jermak nepatrí do okruhu našich zamestnancov ani medzi osoby zapojené do aktivít našej služby. Na nikoho sa neobrátil v súvislosti s možnou službou alebo so spoluprácou so zahraničnou rozviedkou," znie odpoveď, ktorú Železňak dostal a publikoval ju na sociálnej sieti Telegram.
Jermak pred tromi týždňami povedal nielen to, že odchádza na front, ale tiež podotkol, že v najbližšom čase nebude reagovať na nijaké telefonáty. Čo teda teraz robí, zostáva záhadou. Posledná informácia o jeho pohybe pochádza z 5. decembra v Kyjeve, čo znamená, že po svojej rezignácii určite ešte zostal v hlavnom meste Ukrajiny najmenej jeden týždeň. Server Dzerkalo tižnja informoval, že ten deň zahliadli Jermaka, ako prišiel do sídla tajnej služby.
Jermak vtedy šoféroval pancierovaný čierny mercedes, po vystúpení z limuzíny bol v budove tajnej služby približne 45 minút. Dzerkalo tižnja sa odvoláva na nemenovaný zdroj, podľa ktorého šéf tajnej služby zavolal k sebe vedúceho oddelenia, ktoré vydáva krycie doklady totožnosti. „Tieto dokumenty by údajne mohli slúžiť za účelom prekročenia štátnych hraníc Ukrajiny," podotkol server. Samozrejme, že je to iba špekulácia, ktorú treba brať s veľkou rezervou.
Skutočnosť, že Jermak je fakticky nezvestný, však môže nahrávať teóriám, že zmizol niekam do zahraničia. Ak by to nebola konšpirácia, ale realita, v takom prípade by mal istotu, že sa vyhne riziku trestného stíhania na Ukrajine. Pre úplnosť dodajme, že protikorupčné úrady ho doteraz z ničoho neobvinili.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik