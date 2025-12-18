Generál Zalužnyj poukázal na riziko vypuknutia občianskej vojny na Ukrajine. Čo označil za možnú rozbušku?

Zalužnyj hovoril o budúcom poslaní vojakov, keď si konečne vyzlečú uniformu. Najviac pozornosti nepochybne vyvolal slovami o riziku čierneho scenára na Ukrajine, keď sa skončí vojna s Ruskom. Generál varoval, že v prípade ak sa ekonomická situácia zhorší, demobilizovaní vojaci budú lákaní ľahko dosažiteľnými peniazmi, ktoré sa dajú zarobiť nelegálne. „Je dôležité pochopiť, že keď čelia podmienkam, ako je prudké zníženie príjmu, nedostatok práce a bývania, málo príležitostí na sebarealizáciu v spoločnosti a v rodine, ľudia s bojovými skúsenosťami a so zbraňami v ruke sa stávajú zraniteľní voči všetkým provokáciám a pokušeniu ľahkých peňazí," podčiarkol Zalužnyj.
Generál pokračoval, že tento zlý jav sa vyskytol už v minulosti. Poukázal na navrátilcov po skončení druhej svetovej vojny a tiež na vojakov, ktorí sa na konci éry Sovietskeho zväzu stiahli domov z Afganistanu. Zalužnyj sa dokonca dotkol rizika najčernejšieho scenára: „Toto všetko by mohlo viesť k hrozbe politickej destabilizácie v krajine a k ohrozeniu národnej bezpečnosti. Napríklad k občianskej vojne," upozornil asi na jeho najzávažnejší výrok server TSN.
Zalužnyj pokračoval, že štát sa musí včas pripraviť na eliminácii možných rizík. Bez ohľadu na to, že vojna pokračuje a jej koniec napriek intenzívnej snahe o dosiahnutie mieru zostáva naďalej v nedohľadne. Pripomeňme, že ruský prezident Vladimir Putin neskrýva túžbu podmaniť si čo najviac ukrajinského územia, možno celý štát.Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg
Dodajme, že keď sa podarí konečne zastaviť ruskú inváziu, z frontu sa vrátia domov státisíce ukrajinských vojakov. Zalužnyj poukázal na to, že prípadná zhoršená situácia by mohla viesť k nárastu kriminality na uliciach a nedajbože sa ešte zvrhnúť na niečo horšie.
Čo mohlo viesť Zalužného k veľmi výstražným slovám? Môže to súvisieť aj s tým, že sa možno chystá vstúpiť do politiky, respektíve kandidovať v prezidentských voľbách, keď sa skončí vojnový stav (počas jeho platnosti sa hlasovať nemôže). V takom prípade by sa dalo špekulovať, že Zalužnyj začína dávať najavo, že Ukrajina po skončení ruskej agresie bude potrebovať silného lídra. Osobnosť, ktorej dôverujú nielen bežní občania, ale hlavne obrancovia vlasti.
Zalužnyj nepochybne v ich očiach stelesňuje takého prípadného prezidenta. Všetky prieskumy verejnej mienky jasne ukazujú, že by v druhom kole volieb hlavy štátu jednoznačne zvíťazil nad súčasným lídrom Volodymyrom Zelenským. Pokiaľ sa však stále vedú boje, Zalužnyj odmieta prezradiť, či naozaj uvažuje o tom, že po odchode z armády do diplomacie by sa vydal na politickú dráhu.