Pravda Správy Svet Niekoľko dní mlčal, oproti Szijjártóvi zvolil opatrný tón. Orbán komentoval zákon o Benešových dekrétoch

Niekoľko dní mlčal, oproti Szijjártóvi zvolil opatrný tón. Orbán komentoval zákon o Benešových dekrétoch

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa až po niekoľkých dňoch vyjadril k aktuálnemu vývoju okolo Benešových dekrétov na Slovensku. Upozornil na to v stredu server hang.hu, podľa ktorého Orbán v Bruseli povedal, že treba objasniť, o čom vlastne je nový zákon týkajúci sa dekrétov.

17.12.2025 23:49
Viktor Orbán Foto: ,
Maďarský premiér Viktor Orbán
debata (7)

Maďarský premiér v reakcii na novinársku otázku po príchode na miesto summitu Európskej únie povedal, že Budapešť vedie s Bratislavou rozhovor o objasnení znenia zákona.

„Z hľadiska maďarského právneho poriadku ho (zákon) nie je možné interpretovať. Maďarské právo totiž pojem ‚popierania alebo spochybňovania‘ nepozná. Jedine v prípade holokaustu existuje pojem popierania, ale to sa týka faktu. Skutočnosť, že Benešove dekréty existujú, nikto nespochybňuje. Diskutuje sa o tom, že či je dobré, že existujú, že či majú zostať v takejto podobe, alebo či ich možno meniť,“ povedal Orbán.

Karas o Benešových dekrétoch: Otvárať túto tému je nemiestne
Video

Teraz je podľa neho potrebné vyjasniť si obsah nového zákona. „Sme v kontakte aj s tamojšími Maďarmi, uvidíme, či bude treba urobiť nejaké kroky,“ uzavrel premiér.

Maďarská vláda využije všetky prostriedky na to, aby nebolo ublížené príslušníkom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. K otázke zákona o kriminalizácii spochybňovania Benešových dekrétov to uviedol v pondelok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V reakcii na novinársku otázku dodal, že maďarská strana situáciu analyzuje a konzultuje so slovenskou vládou.

Národná rada SR schválila vo štvrtok (11. 12.) novelu Trestného zákona, ktorá okrem iného zavádza trestnú zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“.

Szijjártó Čítajte viac Szijjártó reagoval na trestnú novelu: Budapešť nedovolí ublížiť Maďarom žijúcim na Slovensku
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #Benešove dekréty #Péter Szijjártó
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"