ONLINE: Sebavedomý Putin: Ruská armáda je najsilnejšia vo svete. To isté tvrdí aj Trump o americkej

7:25 Valerij Zalužnyj dal najavo, že má obavy z vývoja na Ukrajine po skončení ruskej invázie. Niekdajší hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl upozornil na riziko vzniku chaosu sprevádzaného násilím. V tomto prípade však nespája hrozbu s krokmi Moskvy, ale výlučne s domácim vývojom. Generál Zalužnyj, ktorý od jari 2024 pôsobí na poste veľvyslanca v Británii, sa o tom zmienil na internetovom fóre venovanom téme vojnových veteránov v novej politickej strane.Čítajte viac Generál Zalužnyj poukázal na riziko vypuknutia občianskej vojny na Ukrajine. Čo označil za možnú rozbušku?
7:20 Ukrajinské drony zaútočili v noci na štvrtok na Rostovskú oblasť, zahynuli pri tom tri osoby a ďalšie utrpeli zranenia, uviedol tamojší gubernátor Jurij Sľusar.
Po útoku vypukol požiar na nákladnej lodi v prístavnom meste Rostov nad Donom, pri ktorom zahynuli dvaja členovia posádky a traja ďalší utrpeli zranenia, uviedol na platforme Telegram Sľusar. Požiar sa neskôr podarilo uhasiť. V meste Batajsk zahynul jeden ďalší civilista a hlásili aj šesť ranených, ozrejmil gubernátor. „Mestské komisie zdokumentujú všetky následky útoku,“ povedal Sľusar.
Ukrajina nedávno zintenzívnila nočné dronové útoky, zacielené na ruskú energetickú infraštruktúru, z ktorej Moskva získava financie na podporu invázie, píše AFP. Ruskí predstavitelia tvrdia, že každú noc systémy protivzdušnej obrany zachytia desiatky dronov.
V uplynulých týždňoch Kyjev oznámil útoky námorných dronov na ruské tankery v Čiernom mori a útoky na ruské prístavy. Moskva na to reagovala pravidelným bombardovaním ukrajinského prístavného mesta Odesa, pričom zasiahla dopravné lode, a to vrátane tureckých. Ankara minulý týždeň varovala, že útoky v Čiernom mori predstavujú „znepokojivú eskaláciu“.
Diplomatické snahy o ukončenie konfliktu sa v uplynulých týždňoch zrýchlili po zverejnení mierového plánu USA, no doposiaľ neviedli k prímeriu, pripomína AFP.
7:15 Ústrednou témou decembrového summitu lídrov Európskej únie v Bruseli bude zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na nasledujúce dva roky. Napriek intenzívnym rokovaniam sa členským štátom zatiaľ nepodarilo dosiahnuť zhodu na spôsobe financovania. Viacerí diplomati avizovali, že rokovanie potrvá dovtedy, kým sa túto otázku nepodarí vyriešiť. Medzi ďalšie kľúčové body programu patria rozširovanie bloku, dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 – 2034, ako aj otázky geoekonomiky a konkurencieschopnosti. Slovensko na summite zastupuje premiér Robert Fico, informuje osobitný spravodajca TASR.
Zasadnutie sa začne vo štvrtok o 10.00 h tradičnou výmenou názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. Následne sa pozornosť lídrov sústredí na vojnu na Ukrajine. Okrem diskusie o pokračujúcich mierových rokovaniach sa budú snažiť najmä dospieť k dohode o zabezpečení finančnej podpory Kyjeva v rokoch 2026 a 2027. K tomuto záväzku sa 26 premiérov a prezidentov členských krajín EÚ prihlásilo na októbrovom summite. Výnimkou bolo Maďarsko, ktoré sa posledné summity nepridalo k spoločným záverom Európskej rady (ER) o Ukrajine.Čítajte viac Fico sa prihlásil z Bruselu. Vládny špeciál mal nehodu, premiér označil summit za rozporuplný
Najintenzívnejšie debaty sa vedú o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v hodnote 210 miliárd eur, ktorý podporujú Európska komisia aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko však túto iniciatívu odmieta pre obavy z možných odvetných krokov Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina týchto aktív. Kriticky sa k návrhu stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta. Napriek výhradám by mohol byť schválený kvalifikovanou väčšinou. Členské štáty sa doteraz zdráhali postupovať proti postoju Belgicka v takejto citlivej otázke, hoci niektorí diplomati túto možnosť v krajnom prípade nevylúčili.Čítajte viac Rozmrazí EÚ Putinove miliardy a pošle ich Ukrajine? Únia možno pohorí
Európska komisia na začiatku mesiaca predstavila aj alternatívne riešenie v podobe pôžičky financovanej z rozpočtu EÚ. Únia by si v tomto prípade zabezpečila kapitál na finančných trhoch, pričom ako záruku by použila rozpočet EÚ. Tento variant si však vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov, a viaceré z nich ho považujú za málo realistický.
Úlohou ER nie je prijímať legislatívne predpisy, ale určiť politický smer a riešenie, ktoré umožní naplniť prijaté záväzky, uviedol pre TASR jeden z diplomatov. „Zo stretnutia neodídeme, kým nedosiahneme výsledok,“ avizovala tento týždeň šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg
Počas pracovného obeda by mala nasledovať diskusia o rozširovaní EÚ, ktorá nadviaže na stredajší summit s krajinami západného Balkánu. Pôjde o strategickú výmenu názorov. Na decembrových summitoch sa zvyčajne prijímajú závery Rady EÚ k rozširovaciemu procesu, tento rok však k tomu nedôjde. Dôvodom je blokovanie stanoviska Maďarskom na pôde Rady EÚ pre jeho odmietavý postoj k rokovaniam s Ukrajinou.
Lídri sa budú po prvý raz na úrovni ER zaoberať návrhom Komisie o Viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ na roky 2028 – 2034. Cieľom je vytvoriť predpoklady na jeho včasné schválenie tak, aby mohol nadobudnúť účinnosť 1. januára 2028. Ideálne by sa dohoda na novom rozpočte mala dosiahnuť do konca roka 2026.
Významnou témou rokovaní bude aj nová geoekonomická realita a jej dosah na konkurencieschopnosť Európy. Predstavitelia členských štátov budú diskutovať o možnostiach reakcie zo strany Únie. Ide o úvodný krok v sérii debát, ktoré budú pokračovať na neformálnom stretnutí vo februári a následne aj na riadnom zasadnutí ER v marci.
Prezidenti a premiéri 27 členských krajín sa budú venovať aj otázkam európskej obrany a bezpečnosti, situácii na Blízkom východe a migrácii. Pri týchto bodoch programu sa však neočakáva dlhá diskusia.
6:30 Schopnosti ruskej armády sa neustále vyvíjajú a pracuje sa na posilnení ruských ozbrojených síl, uviedol ruský prezident Vladimir Putin v stredu na rozšírenom zasadnutí kolégia ministerstva obrany, informovala agentúra TASS. Podľa denníka Komsomoľskaja Pravda označil ruskú armádu za najsilnejšiu vo svete. Uviedol, že za posledný rok sa armáda zmenila.
„Vidím v tejto miestnosti ľudí, ktorí sem prišli priamo z frontu,“ povedal Putin. „A vedia, že stále existuje veľa problémov; čelia im každý deň. A napriek tomu sa naša armáda stala úplne inou. To sa týka velenia vojsk, taktiky, stratégie, vybavenia a fungovania obranného priemyslu. Náš jadrový štít je najmodernejší na svete. A naše pozemné sily rastú a posilňujú. Takáto armáda jednoducho nie je nikde inde na svete,“ povedal podľa denníka Putin.
Aj americký prezident v stredu podľa TASS označil armádu USA za najsilnejšiu armádu vo svete. „Teraz máme najsilnejšiu armádu na svete a to je nepopierateľné. Obnovil som americkú moc, vyriešil osem vojen za 10 mesiacov… a ukončil vojnu v Gaze, čím som priniesol mier na Blízky východ po prvýkrát za 3 000 rokov a zabezpečil prepustenie rukojemníkov, živých aj mŕtvych,“ uviedol Trump.
Podľa Putina sa v prípade ruskej armády zlepšil bojový výcvik aj systém velenia vojsk. Pozemné sily dostali raketové a delostrelecké systémy s vysoko presnými zbraňami, muníciu na diaľkové ovládanie, drony a robotické systémy. Vzdušné sily majú modernizované rakety a kĺzavé letecké bomby s navádzacím modulom. Námorníctvo tento rok dostalo nové ponorky a 19 hladinových lodí a plavidiel. Strategická strela s neobmedzeným doletom Burevestnik a torpédo Poseidon úspešne absolvovali testy. Vďaka jadrovému pohonu zostanú tieto systémy ešte dlho jedinečné, uviedol Putin. Raketový systém Orešnik bude do konca roka uvedený do bojovej pohotovosti.
„Náš jadrový štít je modernejší ako jadrová zložka ktorejkoľvek oficiálnej jadrovej mocnosti,“ uviedol ruský prezident. Podľa neho Rusko vyvíja nové zbrane: „Nikto iný na svete to nemá a ani sa to tak skoro neobjaví,“ dodal.
Putin nariadil urýchlené zavádzanie robotiky a technológií umelej inteligencie do ruskej armády.
„Skúsenosti zo špeciálnej vojenskej operácie, nové trendy v bojovej taktike a rýchlo sa rozvíjajúce vojenské technológie musia byť brané do úvahy v čo najväčšej možnej miere,“ povedal Putin.
Ruský minister obrany Andrej Belousov skonštatoval, že drony sa stali kľúčovou bojovou silou a preto sa v budúcom roku dokončí formovanie novej zložky armády – bezpilotných síl. Poukázal na to, že Ukrajina sa snaží zastaviť ruský postup „múrom dronov“, čo je 10 až 15 km zóna, kde je všetko vystavené zničeniu prostredníctvom viacvrstvového použitia bezpilotných leteckých systémov. Ruské jednotky zdokonaľujú svoju taktiku, aby predišli nepriateľským akciám – zvyšujú rýchlosť pohybu jednotiek, posilňujú obranu proti dronom a nasadzujú „zákopové systémy elektronického boja“, uviedol Belousov podľa denníka Komsomoľskaja Pravda.Čítajte viac Putin nazval európskych lídrov „malými prasiatkami“. Rusko podľa Zelenského chystá ďalší rok vojny