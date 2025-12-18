Brazílsky senát schválil návrh zákona na skrátenie trestu pre Bolsonara

Hlasovanie v hornej komore brazílskeho parlamentu sa skončilo 48 hlasmi za k 25 proti. Návrh teraz dostane prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý prisľúbil, že ho bude vetovať. AFP pripomína, že potenciálne veto by mohol prelomiť Kongres. Dolná komora parlamentu schválila návrh už minulý týždeň.
Sedemdesiatročný exprezident si koncom novembra začal odpykávať trest na základe právoplatného rozsudku za sprisahanie s cieľom zabrániť prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do úradu po voľbách v roku 2022.Čítajte viac Zvedavosť vystriedala paranoja. Bolsonaro ide za poškodenie svojho monitorovacieho náramku do väzby
„Bolsonarovi sa trest zníži z 27 rokov a troch mesiacov na približne dva roky a štyri mesiace väzenia,“ uviedol vo videu zaslanom agentúre AFP politik Paulinho da Forca, ktorý viedol rokovania o návrhu zákona. Legislatíva by umožnila aj podmienečné prepustenie asi sto Bolsonarových stúpencov uväznených za útok na vládne budovy z 8. januára 2023, krátko po tom, ako Lula nastúpil do úradu.Čítajte viac Brazílsky Najvyšší súd: Bolsonarov 27-ročný trest je konečný, odvolať sa nemôže
Stúpenci Bolsonara v parlamente už mesiace zvažujú rôzne možnosti vrátane amnestie pre bývalého lídra, čo však v krajine vyvolalo masové protesty, doplnila AFP.