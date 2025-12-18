Trumpov prejav k národu: Za ekonomické problémy môžu demokrati, vojaci dostanú šek

Prezidentské prejavy k národu sú tradične menej stranícke ako prejavy na zhromaždeniach, Trump však podľa AP predniesol skrátenú verziu svojich obvyklých politických poznámok.
Prejav prednesený v stredu o 21.00 h východoamerického času bol podľa agentúry skôr rozdeľujúci, ako aby zjednocoval. Trump v ňom opakoval nedávne oznámenia, ktoré doteraz nedokázali upokojiť obavy verejnosti ohľadom cien potravín, bývania, energií a ďalších základných potrieb. Prezident sľúbil ekonomický rozmach, inflácia však zostala vysoká a trh práce sa v dôsledku jeho dovozných ciel výrazne oslabil.
Trump sa snažil preniesť všetky obavy z vysokej inflácie na svojho predchodcu v úrade Joea Bidena. „Pred 11 mesiacmi som zdedil neporiadok a teraz ho naprávam. Sme pripravení na ekonomický boom, aký svet ešte nezažil,“ povedal súčasný šéf Bieleho domu.Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku
Jeho výroky prichádzajú v čase, keď sa snaží obnoviť svoju neustále klesajúcu popularitu. Verejné prieskumy ukazujú, že väčšinu dospelých Američanov frustruje jeho prístup k ekonomike, pretože inflácia vzrástla po tom, ako ním zavedené clá zvýšili ceny a spomalili tvorbu pracovných miest.
Vo videu sa premietli aj grafy, ktoré mali dokázať, že ekonomika je na vzostupe. Na jednu stranu rastie akciový trh, ceny benzínu klesajú a technologické spoločnosti stavili na rozvoj umelej inteligencie. Na druhej strane sa však inflácia, ktorá po dosiahnutí 40-ročného maxima v roku 2022 za Bidenovej vlády klesala, po oznámení Trumpových ciel tento rok v apríli opäť zrýchlila. Index spotrebiteľských cien rastie ročným tempom tri percentá, čo je nárast oproti 2,3 percenta v apríli.Čítajte viac Trumpova stratégia? Rusko nie je nepriateľ a EÚ treba zničiť
Oslabil aj trh práce, keď mesačný nárast pracovných miest od vyhlásenia ciel 2. apríla, ktoré Trump pozastavil a po pár mesiacoch upravil, dosiahol v priemere iba 17.000. Miera nezamestnanosti potom vzrástla zo štyroch percent v januári na 4,6 percenta.
Bonusové šeky, pre Trumpa „vojnové dividendy“, by podľa neho mali vojaci dostať pred Vianocami a byť financované z colných poplatkov, ktoré sú podľa AP čiastočne zodpovedné za zvýšenie spotrebiteľských cien.
Prezident sa snažil zakončiť prejav optimisticky a spomenul okrem iného majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa budú v krajine konať. Apeloval tiež na vlastenectvo a pripomenul, že budúci rok to bude 250 rokov odkedy bola podpísaná Deklarácia nezávislosti. Roku 1776 napokon zodpovedá aj výška šeku pre vojakov. Nakoniec divákom zaželal veselé Vianoce a šťastný nový rok.