Pravda Správy Svet Po údere USA na ďalšiu loď údajne pašujúcu drogy v Tichomorí zomreli štyri osoby

Americké sily v stredu podnikli útok na loď, ktorá sa údajne podieľala na obchodovaní s drogami v Tichom oceáne. Zahynuli pri tom štyria „narkoteroristi”, oznámila armáda.

18.12.2025 07:55
debata (3)
Torpédoborec Jason Dunham tiež nasadili do Karibiku. Takto to vyzerá na jeho palube
Americká armáda „podnikla smrtiaci útok na loď riadenú teroristickou organizáciou“ na východne Tichého oceánu, ktorá sa podieľala na pašovaní, uviedla na platforme X. „Celkovo boli zabití štyria narkoteroristi, nikto z príslušníkov amerických ozbrojených síl neutrpel zranenia,“ dodala.

Od septembra, keď začali USA útočiť na lode podozrivé z obchodovania s drogami v Karibskom mori a vo východnej oblasti Tichého oceánu, zahynulo celkovo 99 osôb vrátane stredajších obetí. Americký prezident Donald Trump v rámci kampane dohliadal na rozsiahle nasadenie vojenských jednotiek pri pobreží Venezuely a vyhlásil tiež blokádu „sankcionovaných ropných lodí“ smerujúcich do a z metropoly Caracas.

Kroky USA zvyšujú tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý tvrdí, že cieľom kampane Washingtonu je zmena režimu v krajine a nie zastavenie obchodovania s drogami.

