Pravda Správy Svet Žiadna dohoda, ale kapitulácia. Ruský diplomat odhalil pravú tvár "mierových rokovaní"

Žiadna dohoda, ale kapitulácia. Ruský diplomat odhalil pravú tvár "mierových rokovaní"

Ak sa v súvislosti s Ukrajinou dosiahne nejaká dohoda, bude to jej kapitulácia, vyhlásil ruský veľvyslanec vo Veľkej Británii Andrej Kelin v rozhovore pre britskú stanicu Channel 4 News. Tvrdí, že Rusko je vo výhodnej pozícii a rokovania sa môžu viesť len o ruských požiadavkách.

18.12.2025 09:25
debata (93)
Historický zásah pod hladinou: Ukrajina hlási prelomový úder - prvé zničenie ruskej ponorky podvodnými dronmi
Video

„Kyjev by nemal rozmýšľať o dohode, ale určite na to, ako zachrániť štát,“ cituje z rozhovoru web Novinky.cz. Redaktor namietol, že mierové rokovania musia byť založené na kompromise, nie na kapitulácii. Kelin odpovedal, že o dohode možno hovoriť len vtedy, ak existuje rovnováha na bojisku, ktorá však podľa neho neexistuje.

Jens Stoltenberg Čítajte viac Bolo NATO blízko k vojne s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal exšéf aliancie Jens Stoltenberg

Na otázku, či Rusko vyhráva, veľvyslanec uviedol, že Moskva je „vo víťaznej situácii, pretože frontová línia sa posúva rýchlo vpred“. Redaktor oponoval, že postup bol v skutočnosti pomalý, no Kelin trval na tom, že ruský postup sa zrýchľuje.

Trump Čítajte viac Mierový plán? Ukrajina a Európa musia presvedčiť Trumpa, že nechce, aby ho mal Putin vo vrecku

Kelin odmietol komentovať tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého Rusko súhlasí s dohodou. „Chceme to skončiť rýchlo, ale bude to za našich podmienok,“ povedal s tým, že vojnu chcú ukončiť „diplomaticky“.

Rusi si už nezalietajú. Ukrajinský útok zničil lietadlo Antonov a radary
Video

Na otázku o ruských podmienkach Kelin uviedol, že ich opakovať nebude, ale pripomenul, že ich pred rokom predstavil ruský prezident Vladimir Putin. Ten požadoval demilitarizáciu Ukrajiny, jej vzdanie sa členstva v NATO a odovzdanie rozsiahlych území vrátane Záporožskej, Chersonskej, Doneckej, Luhanskej oblasti a Krymu.

vojaci Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla

Rusko tieto územia anektovalo – Krym v roku 2014 a štyri ukrajinské oblasti v septembri 2022. Okrem Krymu však Moskva žiadnu z týchto oblastí úplne neovláda.

Facebook X.com 93 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"