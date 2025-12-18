Začal sa kľúčový summit EÚ. Ruské aktíva sú mŕtva téma, odkázal Orbán. Leyenová: Neodídeme bez peňazí pre Ukrajinu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že zo začínajúceho summitu Európskej únie neodíde bez vyriešenia ďalšieho financovania Ukrajiny. „Summit neopustíme bez riešenia financovania Ukrajiny,“ zdôraznila s tým, že očakáva intenzívne diskusie.
V prípade rozhodnutia o financovaní brániacej sa krajiny zo zmrazených ruských aktív, teda takzvanou reparačnou pôžičkou, musia podľa názoru šéfky úniovej exekutívy riziko niesť všetky štáty bloku.
Proti zmrazeniu ruských aktív sa podľa Orbána už zhromaždila menšina
Von der Leyenová pri príchode na rokovania pripomenula, že druhou zvažovanou možnosťou financovania Ukrajiny, ktorá už štvrtým rokom čelí ruskej invázii, je využitie úniového rozpočtu. Znamenalo by to použitie spoločnej pôžičky, ktorú by si EÚ vzala na finančných trhoch.
„Úplne podporujem Belgicko," spomenula tiež von der Leyenová.
Šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová novinárom povedala, že európski lídri si v otázke financovania Ukrajiny nemôžu dovoliť zlyhať a naopak musia ukázať, že sú silní. EÚ sa podľa nej zaoberá obavami, ktoré Belgicko vyjadrilo ohľadom reparačnej pôžičky. „Takže dúfam, že to dotiahneme do konca,“ povedala Kallasová.
Podobne sa vyjadril nemecký kancelár Merz. „Mám dojem, že môžeme dospieť k dohode. Chápem obavy niektorých členských štátov, zvlášť belgickej vlády, ale dúfam, že spoločne ich môžeme vyriešiť,“ povedal Merz.
Odhodlanie vyriešiť na summite otázku zabezpečenia finančných potrieb Kyjeva vyslovil aj predseda Európskej rady. „Môžem vás uistiť, že na tom budeme pracovať dnes, a ak bude treba, tak aj zajtra (v piatok). Nikdy toto rokovanie neopustíme bez konečného rozhodnutia o zabezpečení financovania Ukrajiny,“ vyhlásil Costa, ktorý rovnako spomenul obe prerokované možnosti.
Podľa švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona je dnešná schôdzka najdôležitejším summitom od začiatku ruskej vojny na Ukrajine pred necelými štyrmi rokmi. Otázka použitia zmrazených ruských aktív je podľa neho otvorená. „Bude to dlhá diskusia. Budem tu sedieť celú noc, keď to bude potrebné. Potrebujeme riešenie," dodal Kristersson.
Rovnako aj podľa premiérov Španielska a Grécka Pedra Sáncheza a Kyriakosa Mitsotakisa by summit EÚ nemal skončiť bez rozhodnutia o financovaní Ukrajiny. Mitsotakis sa pri príchode na summit vyjadril pre reparačnú pôžičku pre Ukrajinu. Sánchez vyzval Európsku úniu, aby bola jednotná, konzistentná a akcieschopná. Španielsky premiér tiež vo svojom vyhlásení pre novinárov podporil „využitie zmrazeného ruského majetku na financovanie Ukrajiny v rokoch 2026 a 2027“.
Ruské aktíva sú podľa Orbána mŕtva téma
Maďarský premiér Viktor Orbán označil tému použitia zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine za mŕtvu. Pri príchode na dnešný summit EÚ v Bruseli, kde bude kľúčovou témou práve ďalšia úniová finančná pomoc Ruskom napadnutej krajine, Orbán podotkol, že dávať peniaze Kyjevu znamená zapojiť sa do vojny.
Na použitie takzvanej reparačnej pôžičky s využitím v EÚ zmrazených ruských aktív nie je podľa Orbána medzi úniovými lídrami dostatočná podpora.
„Nechcem, aby bola Európa vo vojne. Chcem robiť kroky vedúce k mieru, nie k vojne, "povedal maďarský premiér novinárom. "Vo vojne sú dve krajiny, Ukrajina a Rusko, nie Európska únia. Belgický premiér má pravdu, nemali by sme to robiť. Znamenalo by to zapojenie do vojny,“ dodal Orbán s odvolaním sa na použitie zmrazených ruských aktív.
Belgicko žiada celú EÚ o záruky
Belgický premiér Bart De Wever požaduje, aby celá Európska únia niesla riziko pri využití ruských zmrazených aktív v EÚ na pomoc Ukrajine. Chce od ostatných záväzné písomné záruky. De Wever to povedal v belgickom parlamente pred začiatkom summitu EÚ, ktorý má rozhodnúť o financovaní Ukrajiny na roky 2026 a 2027.
Podľa De Wevera sa stále rokuje a plány na financovanie Ukrajiny sa menia. „Najpravdepodobnejšou možnosťou je využiť rozpočtovú rezervu (v unijnom rozpočte),“ povedal De Wever. To by znamenalo použitie spoločnej pôžičky, ktorú by si EÚ vzala na finančných trhoch a nie teda druhú možnosť, ktorou je reparačná pôžička Kyjevu. „Táto možnosť by mohla zahŕňať aj výnimku pre krajiny, ktoré sa nechcú pripojiť,“ dodal.
Summit by mal rozhodnúť o budúcej finančnej pomoci pre Ukrajinu, pričom zatiaľ nie je jasné, či to bude formou takzvanej reparačnej pôžičky zabezpečenej zmrazenými ruskými aktívami. Belgicko, kde sa tieto aktíva z valnej väčšiny nachádzajú, ale aj Maďarsko, Slovensko či Česko majú k tomuto variantu stále výhrady. Predseda Európskej rady António Costa v nedávnom liste účastníkom summitu napísal, že dúfa len v jeden rokovací deň. Neskôr však doplnil, že bez dohody o finančnej pomoci Ukrajine sa únioví prezidenti a premiéri nerozídu a že je pripravený rokovať pokojne tri dni.
Tusk varuje pred vážnymi dôsledkami
Poľský premiér Donald Tusk varoval vo štvrtok pred vážnymi dôsledkami v prípade, ak sa lídrom Európskej únie nepodarí nájsť riešenie pre pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku premiéra na platforme X a správy agentúry DPA.
Európa podľa Tuska stojí pred jednoduchou voľbou – buď dnes peniaze, alebo zajtra krv, napísal v príspevku pred začiatkom summitu Európskej únie v Bruseli.
Tusk zdôraznil, že jeho výrok sa netýka iba Ukrajiny, ale celej Európy, a vyzval európskych lídrov, aby sa postavili tejto výzve čelom. Poľský premiér tak reagoval na prebiehajúce diskusie o financovaní podpory pre Ukrajinu, ktoré budú pokračovať na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady. Medzi členskými štátmi naďalej panujú nezhody o využití zmrazených ruských aktív.
Babiš: S Orbánom budeme bojovať za záujmy Európy a našich krajín
Predseda českej vlády Andrej Babiš z Bruselu odkázal Maďarom, že spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom budú bojovať za záujmy Európy a svojich krajín. Na videozáznam Babiša sediaceho vedľa Orbána na stredajšej schôdzke politickej skupiny Patrioti pre Európu (PfE), ktorý bol zverejnený na Instagrame, upozornil server demokrata.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Som veľmi rád, že som tu s Viktorom, obaja sme bojovníci hnutia Patriotov pre Európu. Zúčastníme sa na summite Európskej únie a samozrejme budeme bojovať za záujmy Európy a našich krajín,“ odkázal Babiš Maďarom v angličtine.
Okrem iného český premiér vyjadril aj nádej, že Orbán vyhrá budúcoročné parlamentné voľby v Maďarsku. „Potrebujeme ho tu, aby sme spoločne bojovali za lepšiu budúcnosť,“ dodal.