Poľský ústavný súd nie je nezávislý, ani nestranný. Porušil práva EÚ, uviedol súd v Luxemburgu

Komisia v žalobe z predminulého roka vytýkala poľskému ústavnému súdu, že v rozhodnutiach z júla a októbra 2021 označil niektoré ustanovenia zmlúv EÚ za nezlučiteľné s poľskou ústavou, čím „výslovne spochybnil nadradenosť práva EÚ“ nad právom národným. Poľsko podľa EK tiež nedodržalo svoje záväzky voči únii tým, že poľský „ústavný súd nespĺňa požiadavky na nezávislý a nestranný súd“. Tieto výhrady súviseli s pochybeniami pri menovaní troch členov ústavného súdu v decembri 2015 a predsedníčky ústavného súdu v decembri 2016. Podľa kritikov poľských pomerov vtedy ústavný súd fakticky ovládla vládnuca strana PiS.
Súdny dvor EÚ ešte nikdy predtým takýto prípad nerozhodoval, napísal dnes poľský denník Gazeta Wyborcza. Rozhodovalo 15 sudcov pod vedením predsedu súdneho dvora, Belgičana Koena Lenaertsa. Vo svojom rozhodnutí dnes súd plne vyhovel žalobe komisie a potvrdil pochybenia Poľska. „Poľsko sa nemôže odvolávať na svoju ústavnú identitu, aby sa vyhlo dodržiavaniu spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, ako je právny štát, účinná súdna ochrana a nezávislosť súdnictva. Tieto hodnoty tvoria samotný základ identity EÚ, ku ktorej Poľsko slobodne pristúpilo,“ upozornil súdny dvor v tlačovej správe.
Pripomenul, že členské štáty sa nemôžu vyhýbať právne záväzným povinnostiam a vnútroštátne súdy nemôžu jednostranne určovať rozsah a hranice právomocí zverených Európskej únii.
„Menovanie troch sudcov poľského Ústavného súdu v decembri 2015 a jeho predsedníčky v decembri 2016 bolo sprevádzané porušením základných pravidiel týkajúcich sa menovacích postupov v Poľsku. Poľský Ústavný súd preto nespĺňa požiadavky nezávislého a nestranného súdu zriadeného zákonom v zmysle práva EÚ,“ konštatoval úniový súd.Čítajte viac V Poľsku rastie krajná pravica. Koaliční partneri premiéra Tuska by podľa prieskumu vypadli z parlamentu
Pochybenia sa týkali výberu sudcov, ktorých zvolili poľskí poslanci na miesta už obsadené predtým vybranými sudcami. Ich prísahu však odmietol prijať vtedajší prezident Andrzej Duda, spojenec PiS. A tiež neskoršieho výberu predsedníčky ústavného súdu, pripomenula Gazeta Wyborcza.