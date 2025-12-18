Brusel pod paľbou zemiakov: Tisíce farmárov obkľúčili dejisko summitu, polícia nasadila vodné delá

Podľa denníka The Brussels Times polícia už okolo deviatej ráno použila vodné delá proti piatim traktorom, ktoré sa pokúsili preraziť blokádu. Traktory s trúbiacimi klaksónmi vytvorili v centre mesta barikádu a poskytujú krytie protestujúcim, zatiaľ čo bezpečnostné zložky odpovedajú slzotvorným plynom, aby rozohnali davy v blízkosti budovy Europa.
Ochromená doprava
Podľa lobistickej skupiny COPA-COGECA sa očakáva účasť približne 10 000 ľudí zo všetkých 27 členských štátov vrátane dvoch stoviek poľnohospodárov z Česka a Slovenska. Polícia potvrdila, že protestujúci sa začali zhromažďovať o 9.00 h na Boulevard Roi Albert II. Od 11.00 h prebieha hlavný presun cez Rue de la Loi smerom k Place du Luxembourg, kde sa hlavný nápor očakáva okolo 14.30 h. Ukončenie protestu je naplánované približne na 17.00 h.Čítajte viac Všetci skočíme zo skaly, snáď nás padák udrží, zaznelo na kľúčovom summite EÚ. Leyenová: Neodídeme bez peňazí pre Ukrajinu
Doprava v meste zostáva ochromená, viaceré kľúčové tunely a okolie Schumanovho námestia sú úplne uzavreté. „Máme dojem, že Ursula chce presadiť svoju a vnútiť nám svoje zákony,“ uviedol pre agentúru AFP belgický producent mlieka Maxime Mabille s odkazom na predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú.
Poľnohospodári tvrdia, že ich sektor ničia prísne normy, dane z hnojív a reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP). Obviňujú Úniu z podkopávania ich živobytia a poukazujú na riziko nekalej súťaže zo strany juhoamerických krajín, ktoré nemusia spĺňať prísne európske štandardy. Demonštrácia má zvýšiť tlak na lídrov EÚ práve v čase, keď zvažujú rozpočtové priority a dohody, ktoré by podľa farmárov spôsobili prepad cien ich vlastnej produkcie.
Takáč protest podporuje
K požiadavkám protestujúcich sa oficiálne pripojila aj Slovenská republika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) zdôraznil, že farmári nebojujú proti Európe, ale za to, aby nestratila schopnosť vyrábať vlastné bezpečné potraviny. Podľa ministra sú dôvody protestu jasné – ide o obavy z oslabenia rozpočtu na roky 2028 – 2034 a neudržateľný tlak na zvyšovanie dovozov z tretích krajín bez porovnateľných štandardov, čo znevýhodňuje našich producentov. Takáč pripomenul, že spoločné stanovisko krajín V4 a Rakúska, potvrdené Tatranskou deklaráciou, jasne odmieta aktuálne návrhy Európskej komisie.
Diplomatický odpor Francúzska a Talianska, podporený dnešnými nepokojmi v uliciach Bruselu, stavia lídrov EÚ pred náročnú úlohu. Obe krajiny požadujú prísnejšie ochranné doložky a kontroly dovozu z juhoamerického združenia. Demonštrácia má za cieľ maximalizovať tlak na politikov práve v momente, keď prehodnocujú rozpočtové priority a finálne znenie kontroverzných obchodných paktov, ktorým mnohí poľnohospodári už odmietajú dôverovať.Čítajte viac Fico sa prihlásil z Bruselu. Vládny špeciál mal nehodu, premiér označil summit za rozporuplný