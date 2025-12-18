Polícia zadržala siedmich mužov podozrivých z plánovania násilného útoku v Sydney

Miestna polícia uviedla, že zatiaľ nezistila súvislosť s útokom, pri ktorom bolo v nedeľu večer zabitých 15 ľudí vrátane jednej slovenskej občianky. Podľa vyhlásenia zasahovali špeciálne taktické jednotky, ktoré zastavili dve vozidlá po informácii, že „možno dochádza k plánovaniu násilného činu“.
Podľa záberov miestnych médií policajti v maskovacích uniformách prehľadávali zadržaných mužov ležiacich tvárou k zemi so zviazanými rukami. Jeden z podozrivých mal na hlave viditeľnú ranu.
Policajné SUV narazilo čelne do auta, ktoré používali podozriví. Polícia uviedla, že všetci siedmi muži momentálne spolupracujú pri vyšetrovaní.Čítajte viac Austrálska polícia obvinila útočníka z pláže Bondi z terorizmu a 15 vrážd
K zadržaniu došlo len niekoľko dní po vznesení obvinení voči Sajidovi Akramovi a jeho synovu Naveedovi z antisemitského útoku na Bondi Beach, najhoršej masovej streľby v Austrálii za takmer 30 rokov.