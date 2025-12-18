Pravda Správy Svet Polícia zadržala siedmich mužov podozrivých z plánovania násilného útoku v Sydney

Polícia zadržala siedmich mužov podozrivých z plánovania násilného útoku v Sydney

Ozbrojené policajné jednotky vo štvrtok zadržali siedmich mužov v juhozápadnej časti Sydney po tom, čo polícia dostala tip, že by mohli pripravovať násilný čin v meste, ktoré sa spamätáva z nedávnej masovej streľby na Bondi Beach.

18.12.2025 14:19
Útek ľudí pred smrteľnou streľbou na pláži Bondi v Sydney zachytila pobrežná kamera
Miestna polícia uviedla, že zatiaľ nezistila súvislosť s útokom, pri ktorom bolo v nedeľu večer zabitých 15 ľudí vrátane jednej slovenskej občianky. Podľa vyhlásenia zasahovali špeciálne taktické jednotky, ktoré zastavili dve vozidlá po informácii, že „možno dochádza k plánovaniu násilného činu“.

Podľa záberov miestnych médií policajti v maskovacích uniformách prehľadávali zadržaných mužov ležiacich tvárou k zemi so zviazanými rukami. Jeden z podozrivých mal na hlave viditeľnú ranu.

Policajné SUV narazilo čelne do auta, ktoré používali podozriví. Polícia uviedla, že všetci siedmi muži momentálne spolupracujú pri vyšetrovaní.

austrália bondi streľba policajt Čítajte viac Austrálska polícia obvinila útočníka z pláže Bondi z terorizmu a 15 vrážd

K zadržaniu došlo len niekoľko dní po vznesení obvinení voči Sajidovi Akramovi a jeho synovu Naveedovi z antisemitského útoku na Bondi Beach, najhoršej masovej streľby v Austrálii za takmer 30 rokov.

S útočníkom bojovali až do konca. Manželia boli prvými obeťami besnenia v Sydney
