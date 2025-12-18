Jeden vrah mieri na psychiatriu, druhý blokuje proces hladovkou: Nemecké súdy riešia krvavé útoky autami

Súd v Mannheime dnes rozhodol o osude 40-ročného Nemca, ktorý v marci tohto roka úmyselne vrazil autom do chodcov v centre mesta. Pri útoku v rýchlosti 80 km/h zahynula 83-ročná žena a 54-ročný muž, pričom ďalších 14 ľudí utrpelo zranenia.
Súd muža uznal vinným z dvoch vrážd, no pre závažné duševné ochorenie ho neposlal do väzenia, ale uložil mu doživotné umiestnenie v uzavretej psychiatrickej nemocnici. Páchateľ, ktorý mal ťažké detstvo spojené s drogami a násilím, bol v čase činu v akútnej psychickej kríze a pôvodne chcel pri útoku sám ukončiť svoj život.
Odlišná situácia je v Magdeburgu, kde 51-ročný lekár zo Saudskej Arábie, Tálib al-Abd al-Muhsin, minulý rok na vianočných trhoch zabil šesť ľudí. Sudca Dirk Sternberg dnes oznámil, že obvinený v súčasnosti nie je schopný postaviť sa pred súd.
Páchateľ drží od novembra protestnú hladovku, jeho hmotnosť klesla na 47,6 kg a hrozí mu zlyhanie obličiek. Napriek tomu, že sa nemôže zúčastniť na pojednávaní, sudca rozhodol, že proces bude pokračovať v jeho neprítomnosti. Nemecké úrady sa tak snažia zabrániť tomu, aby obžalovaný hladovkou úplne znemožnil vynesenie spravodlivého rozhodnutia.