Merz je pripravený siahnuť na ruské peniaze zmrazené v Nemecku

Nemecký kancelár Friedrich Merz je ochotný vyhovieť požiadavke Belgicka a uvoľniť na finančnú podporu Ukrajiny aktíva ruskej centrálnej banky zmrazené v Nemecku. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na rokovania na okraji summitu EÚ v Bruseli.

18.12.2025 16:30
Európski lídri by na summite mali rozhodnúť o budúcej finančnej pomoci pre Ukrajinu, pričom zatiaľ nie je jasné, či to bude formou takzvanej reparačnej pôžičky zabezpečenej zmrazenými ruskými aktívami. Belgicko, kde sa tieto aktíva z veľkej časti nachádzajú, požaduje zdieľanie rizík.

Hoci sa Belgicku myšlienka reparačnej pôžičky nepáči, belgický premiér Bart De Wever vo štvrtok v belgickom parlamente uviedol, že by na ňu krajina mohla pristúpiť, ak budú riziká zdieľané a Belgicko bude chránené. „Potom všetci spoločne so všetkými Európanmi skočíme z tej skaly a budeme dúfať, že nás padák udrží,“ povedal De Wever belgickým poslancom ešte pred začiatkom summitu.

Podľa údajov FT zmrazili krajiny EÚ približne:

Belgicko – 192 miliárd eur

Francúzsko – 18 miliárd eur

Nemecko – 200 miliónov eur

Cyprus – menej než 100 miliónov eur

Švédsko a Luxembursko – približne 10-tisíc eur

Belgická vláda chce zabrániť tomu, aby sa stala jediným terčom možných odvetných opatrení, píše DPA. Okrem iného existujú obavy, že Moskva by mohla vyvlastniť európske súkromné osoby a spoločnosti v Rusku.

Pokiaľ ide o riziká spojené s reparačnou pôžičkou, znepokojenie vyjadrili aj Taliansko, Malta a Bulharsko. Výhrady k tejto forme financovania Ukrajiny majú tiež Česko, Slovensko či Maďarsko.

Ruská centrálna banka zvyšuje tlak na EÚ, zatiaľ čo lídri rokujú o tom, či použiť jej zmrazené aktíva v rámci bloku na financovanie balíka pomoci Ukrajine vo výške 210 miliárd eur. Už podala žalobu na depozitár cenných papierov Euroclear, ktorý sídli v Belgicku a kde sa nachádza väčšina zmrazených aktív, na moskovskom súde. Teraz sa podľa ruskej štátnej agentúry Interfax chce zamerať na európske banky, ktoré tiež držia sankcionované peniaze Kremľa na vkladových účtoch.

