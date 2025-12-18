Pravda Správy Svet V Bielorusku je rozmiestnená ruská raketa Orešnik, povedal Lukašenko

V Bielorusku je rozmiestnená ruská raketa Orešnik, povedal Lukašenko

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko oznámil, že v jeho krajine je od stredy umiestnená nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, ktorá môže niesť jadrové zbrane. Píše to agentúra AFP.

18.12.2025 16:38 , aktualizované: 16:54
„Orešnik je od včera (od stredy) v Bielorusku. A pôjde do bojovej služby,“ povedal autoritársky bieloruský líder, ktorý je verným spojencom ruského režimu.

Predvlani Minsk a Moskva podpísali dokumenty ohľadom rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Tieto zbrane sú určené na dosiahnutie konkrétnych vojenských cieľov priamo na bojisku, čo zodpovedá ich nižšej ničivej sile (spravidla do 50 kiloton) a obmedzenému dosahu nosičov v porovnaní so strategickými zbraňami, ktoré slúžia na odstrašovanie a ničenie rozsiahlych územných celkov.

Ruský prezident Vladimir Putin tento rok v lete oznámil, že Rusko začalo sériovú výrobu orešnikov a povedal, že by ešte tento rok mohli byť rozmiestnené v Bielorusku.

V boji ruská armáda Orešnik (v preklade Lieska) v nejadrovej verzii použila prvýkrát vlani v novembri na útok na ukrajinské Dnipre. Rusko vojnu proti Ukrajine vedie od februára 2022. Minsk na začiatku invázie umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadli aj z bieloruského územia.

Viac na túto tému: #bielorusko #Alexandr Lukašenko #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #raketa Orešnik
