V Bielorusku je rozmiestnená ruská raketa Orešnik, povedal Lukašenko

„Orešnik je od včera (od stredy) v Bielorusku. A pôjde do bojovej služby,“ povedal autoritársky bieloruský líder, ktorý je verným spojencom ruského režimu.
Predvlani Minsk a Moskva podpísali dokumenty ohľadom rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Tieto zbrane sú určené na dosiahnutie konkrétnych vojenských cieľov priamo na bojisku, čo zodpovedá ich nižšej ničivej sile (spravidla do 50 kiloton) a obmedzenému dosahu nosičov v porovnaní so strategickými zbraňami, ktoré slúžia na odstrašovanie a ničenie rozsiahlych územných celkov.Čítajte viac Únik vojenského tajomstva? Lukašenko nechtiac odhalil, ako vyzerá ruská "superzbraň" Orešnik
Ruský prezident Vladimir Putin tento rok v lete oznámil, že Rusko začalo sériovú výrobu orešnikov a povedal, že by ešte tento rok mohli byť rozmiestnené v Bielorusku.
V boji ruská armáda Orešnik (v preklade Lieska) v nejadrovej verzii použila prvýkrát vlani v novembri na útok na ukrajinské Dnipre. Rusko vojnu proti Ukrajine vedie od februára 2022. Minsk na začiatku invázie umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadli aj z bieloruského územia.