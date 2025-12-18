Izrael zaútočil na Libanon, zatiaľ čo v Paríži pokračovali diplomatické rokovania

Podľa agentúry NNA izraelské nálety zasiahli viaceré regióny na juhu Libanonu. Jeden z útokov zasiahol auto v dedine Tajbé a zranil okrem iného pracovníkov štátnej elektrickej spoločnosti EDL. Na mieste sú najmenej štyria zranení. Niektoré nálety zasiahli oblasti ďaleko od izraelských hraníc, ako aj okolie mesta Hermel v hornatej oblasti Bikáa na severovýchode krajiny.
V čase útokov sa uskutočnilo už druhé diplomatické zasadnutie, na ktorom sa okrem iného zúčastnil veliteľ libanonskej armády generál Rodolph Hajkal. Rokovania sa týkali dodržiavania mierovej dohody podpísanej medzi Libanonom a Izraelom 27. novembra 2024, ktorú izraelská armáda podľa Libanonu opakovane porušuje.
Hlavnou témou stretnutia bolo odzbrojenie Hizballáhu, ktorý má podľa dohody do konca tohto roka odovzdať zbrane v oblasti medzi izraelsko-libanonskou hranicou a riekou Litáni. Libanonská armáda by tak získala výlučnú kontrolu nad ozbrojenými silami na juhu krajiny. Izrael však spochybňuje snahy libanonskej armády o odzbrojenie Hizballáhu, píše agentúra Reuters.
Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux po stretnutí uviedol, že účastníci rokovaní sa dohodli na dôslednom zdokumentovaní snáh libanonskej armády o odzbrojenie Hizballáhu, ako aj na posilnení existujúceho mechanizmu mierovej dohody.
Vzhľadom na obavy z rozpadu krehkého prímeria si predstavitelia zúčastnených krajín stanovili za cieľ podporiť proces odzbrojenia a odradiť Izrael od ďalšej eskalácie konfliktu. Strany sa zároveň dohodli na usporiadaní ďalšej konferencie vo februári, ktorej cieľom má byť posilnenie libanonskej armády, uviedol Confavreux.
Keďže libanonská armáda nemá dostatočnú kapacitu na odzbrojenie Hizballáhu, cieľom je posilniť existujúci mechanizmus prímeria francúzskymi, americkými a prípadne aj ďalšími vojenskými jednotkami spolu s mierovými silami OSN, píše Reuters.
Medzi Izraelom a Libanonom platí už viac ako rok prímerie, ktoré však neviedlo k úplnému zastaveniu bojov zo strany Izraela. Izraelská armáda a letectvo naďalej útočia na Libanon a tvrdia, že údery mieria na hnutie Hizballáh. To sa podľa Izraela snaží obnoviť svoje vojenské kapacity, ktoré boli výrazne zasiahnuté v minuloročných bojoch. Táto snaha podľa Izraela porušuje podmienky prímeria. Vláda v Bejrúte však oponuje, že ide o narúšanie libanonskej zvrchovanosti.
Samotný Hizballáh, ktorý ostreľoval Izrael od októbra 2023 do novembra 2024, odmieta požiadavku libanonskej vlády na odzbrojenie. Podľa hnutia by sa tým oslabila schopnosť Libanonu vzdorovať vojenským útokom zo susednej krajiny. Na odzbrojenie Hizballáhu vyvíjajú tlak Izrael aj Spojené štáty.