Pravda Správy Svet Zelenskyj apeluje na lídrov EÚ: Agresor musí niesť následky, zaplatiť ruským majetkom za zločiny je morálne a spravodlivé

Zelenskyj apeluje na lídrov EÚ: Agresor musí niesť následky, zaplatiť ruským majetkom za zločiny je morálne a spravodlivé

Rovnako ako úrady zhabávajú peniaze obchodníkom s drogami a zbrane teroristom, musí byť ruský majetok použitý na obranu proti ruskej agresii a na obnovu toho, čo bolo zničené ruskými útokmi, povedal dnes prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prezidentom a premiérom Únie. Podľa neho je to morálne, spravodlivé a zákonné.

18.12.2025 16:45
debata (14)
Tureckú loď podľa Kyjeva zasiahol ruský dron
Video
Ukrajinské námorníctvo obvinilo Rusko z úmyselného útoku dronom na civilnú tureckú loď prevážajúcu slnečnicový olej do Egypta v sobotu, deň po tom, čo Moskva zaútočila na dva ukrajinské prístavy. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle potvrdiť presné miesto ani dátum záberov. / Zdroj: Reuters/Ukrainian Navy

„Rozhodnutie, ktoré je teraz na vašom stole – rozhodnutie naplno využiť ruské prostriedky na obranu proti ruskej agresii – je jedným z najjasnejších a morálne najviac odôvodnených rozhodnutí, aké kedy mohli byť prijaté,“ uviedol Zelenskyj počas svojho desaťminútového prejavu v Bruseli.

Nikto podľa neho nikdy nebude schopný vysvetliť ľuďom žijúcim v ukrajinských dedinách a mestách zničených ruskými bombami, prečo bolo nesprávne použiť ruské peniaze na obnovu týchto domov. „Nikto nikdy nebude schopný vysvetliť ukrajinskému dieťaťu, ktorého rodičia boli v tejto vojne zabití, že agresor za to nemôže a nemal by niesť žiadne následky. Ani Viktorove najlepšie prejavy a videá by nedokázali toto dieťa presvedčiť, že Putin je nevinný,“ vyhlásil Zelenskyj s odkazom na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý má spomedzi lídrov Únie najbližšie k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a je veľkým kritikom Ukrajiny a odporcom pomoci Kyjevu.

„A ak alebo keď bude rozhodnutie o využití ruského majetku na obranu proti ruskej agresii prijaté, potom – rovnako ako pri iných silných rozhodnutiach, ktoré Európa prijala v minulosti – bude časom jasné, že to bola správna voľba, ktorá Európu posilnila,“ dodal.

Putin označil výzvy Západu na prípravu vojny s Ruskom za lož
Video
Zdroj: Reuters

Summit by mal rozhodnúť o budúcej finančnej pomoci pre Ukrajinu, pričom zatiaľ nie je jasné, či pôjde o takzvanú reparačnú pôžičku zabezpečenú zmrazenými ruskými aktívami. Belgicko, kde sa tieto aktíva z veľkej časti nachádzajú, ale aj Maďarsko, Slovensko či Česko majú k tejto možnosti stále výhrady. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že dúfa, že dnes začatý summit Únie potrvá len jeden deň. Neskôr však doplnil, že bez dohody o finančnej pomoci Ukrajine sa prezidenti a premiéri Únie nerozídu a že je pripravený rokovať pokojne aj tri dni.

Fotografie AP odhaľujú pravdu o štvrtom roku vojny

Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.

Fotogaléria
Dav smútiacich sa zišiel na pohrebe 15-ročného...
Dievčatá oblečené v tradičnom ukrajinskom kroji...
+24Andrii Rubliuk, starší seržant ukrajinskej...
Facebook X.com 14 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #summit #summit EÚ #vojna na Ukrajine #Volodymyr Zelenskyj
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"