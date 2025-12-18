Zelenskyj apeluje na lídrov EÚ: Agresor musí niesť následky, zaplatiť ruským majetkom za zločiny je morálne a spravodlivé

„Rozhodnutie, ktoré je teraz na vašom stole – rozhodnutie naplno využiť ruské prostriedky na obranu proti ruskej agresii – je jedným z najjasnejších a morálne najviac odôvodnených rozhodnutí, aké kedy mohli byť prijaté,“ uviedol Zelenskyj počas svojho desaťminútového prejavu v Bruseli.
Nikto podľa neho nikdy nebude schopný vysvetliť ľuďom žijúcim v ukrajinských dedinách a mestách zničených ruskými bombami, prečo bolo nesprávne použiť ruské peniaze na obnovu týchto domov. „Nikto nikdy nebude schopný vysvetliť ukrajinskému dieťaťu, ktorého rodičia boli v tejto vojne zabití, že agresor za to nemôže a nemal by niesť žiadne následky. Ani Viktorove najlepšie prejavy a videá by nedokázali toto dieťa presvedčiť, že Putin je nevinný,“ vyhlásil Zelenskyj s odkazom na maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý má spomedzi lídrov Únie najbližšie k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a je veľkým kritikom Ukrajiny a odporcom pomoci Kyjevu.
„A ak alebo keď bude rozhodnutie o využití ruského majetku na obranu proti ruskej agresii prijaté, potom – rovnako ako pri iných silných rozhodnutiach, ktoré Európa prijala v minulosti – bude časom jasné, že to bola správna voľba, ktorá Európu posilnila,“ dodal.
Summit by mal rozhodnúť o budúcej finančnej pomoci pre Ukrajinu, pričom zatiaľ nie je jasné, či pôjde o takzvanú reparačnú pôžičku zabezpečenú zmrazenými ruskými aktívami. Belgicko, kde sa tieto aktíva z veľkej časti nachádzajú, ale aj Maďarsko, Slovensko či Česko majú k tejto možnosti stále výhrady. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že dúfa, že dnes začatý summit Únie potrvá len jeden deň. Neskôr však doplnil, že bez dohody o finančnej pomoci Ukrajine sa prezidenti a premiéri Únie nerozídu a že je pripravený rokovať pokojne aj tri dni.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.