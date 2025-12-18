Magyar: Fidesz aj v Bruseli zradil Maďarov žijúcich na Slovensku

Podľa slov Magyara zákon v SR presadil Orbánov „kamarát“ premiér Robert Fico. Návrh strany TISZA by umožnil Európskej únii preskúmať porušovanie práv menšín a dodržiavanie zásad právneho štátu na Slovensku.
Návrh podporili aj konzervatívci talianskej premiérky Giorgie Meloniovej spolu s Európskou ľudovou stranou (EPP), socialistami a liberálmi. Proti sa však postavila Orbánova frakcia Patrioti pre Európu (PfE), dodal Magyar s poznámkou, že Fidesz požiadal PfE o ochranu protimaďarsky naladeného Fica namiesto ochrany maďarských krajanov.Čítajte viac „Ruky preč od detí“. Magyar viedol mohutný protest proti Orbánovej vláde po zverejnení šokujúcej správy o zneužívaní detí v ústavoch
Uznesenie odsudzujúce slovenský zákon by malo parlamentnú väčšinu, avšak Fidesz zabránil hlasovaniu procedurálnym trikom, spresnil predseda strany TISZA, ktorý túto skutočnosť označil za maďarskú hanbu.
Maďarský premiér v stredu v reakcii na novinársku otázku po príchode na miesto summitu EÚ povedal, že Budapešť vedie s Bratislavou rozhovor o objasnení znenia zákona.
„Z hľadiska maďarského právneho poriadku ho (zákon) nie je možné interpretovať. Maďarské právo totiž pojem ‚popierania alebo spochybňovania‘ nepozná. Jedine v prípade holokaustu existuje pojem popierania, ale to sa týka faktu. Skutočnosť, že Benešove dekréty existujú, nikto nespochybňuje. Diskutuje sa o tom, že či je dobré, že existujú, že či majú zostať v takejto podobe, alebo či ich možno meniť,“ povedal Orbán.Čítajte viac Niekoľko dní mlčal, oproti Szijjártóvi zvolil opatrný tón. Orbán komentoval zákon o Benešových dekrétoch
Teraz je podľa neho potrebné vyjasniť si obsah nového zákona. „Sme v kontakte aj s tamojšími Maďarmi, uvidíme, či bude treba urobiť nejaké kroky,“ uzavrel premiér.
Národná rada SR schválila 11. decembra novelu Trestného zákona, ktorá okrem iného zavádza trestnú zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“.Čítajte viac Stráca Orbánov Fidesz dych? Prieskumy potvrdzujú rastúci náskok Magyarovej strany TISZA