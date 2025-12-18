Vražda švédskeho premiéra Palmeho zostáva záhadou. Ani nová technológia DNA nepriniesla jasné odpovede

Olof Palme bol zastrelený 28. februára 1986 neskoro večer v centre Štokholmu, keď sa s manželkou bez ochranky vracali z kina, pripomenula vo svojej správe agentúra AFP. Jeho vrah ho postrelil do chrbta a Palme zomrel na mieste činu. Strelec utiekol.
Vyšetrovanie trvalo 34 rokov a polícia vypočula viac ako 10 000 ľudí. K činu sa priznalo 134 osôb, ale ani jedno z týchto priznaní nebolo preukázané.
Z vraždy nebol doteraz nikto obvinený. Prípad bol v roku 2020 uzavretý, keďže hlavný podozrivý – bývalý reklamný konzultant Stig Engström – v roku 2000 zomrel.
Gunné vo štvrtok v tlačovej správe informoval, že začiatkom tohto roka dostala prokuratúra žiadosť o obnovenie predbežného vyšetrovania s odvolaním sa na možnosť použitia novej technológie DNA na získanie dôkazov prostredníctvom nových analýz a vzoriek z kabáta Olofa Palmeho.Čítajte viac Naozaj má Švédsko vraha Olofa Palmeho?
Na základe tejto žiadosti sa Gunné rozhodol preskúmať „váhu“ dôkazov údajne usvedčujúcich osobu, ktorá bola v roku 2020 označená za podozrivého. Objavil pritom aj okolnosti, ktoré hovoria proti tvrdeniu, že daný muž bol páchateľom trestného činu.
„Celkovo podľa môjho názoru dôkazy nie sú dostatočné na to, aby tvorili základ pre jeho označenie“ za podozrivého, spresnil Gunné v tlačovej správe.
Podľa neho stále neexistuje dôvod na opätovné otvorenie vyšetrovania. „Na základe aktuálne dostupných dôkazov páchateľa nie je možné identifikovať. Nemožno predpokladať, že ďalšie vyšetrovanie by zásadným spôsobom zmenilo dôkaznú situáciu,“ uzavrel Gunné.
Palme patril medzi najvýraznejších európskych politikov z čias studenej vojny. Presadzoval silný sociálny štát, ľudské práva a medzinárodnú solidaritu. Ostro kritizoval vojnu vo Vietname, apartheid v Južnej Afrike či diktatúry. Viedol politiku aktívnej neutrality Švédska nezávislej od USA aj ZSSR.