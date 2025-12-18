Zlom v obchodných vzťahoch? Rusko je pripravené obnoviť hospodársku komisiu so Slovenskom

„Z našej strany jednoznačne vítame ochotu Slovenska rozvíjať obchodnú a hospodársku spoluprácu s Ruskom, najmä prostredníctvom bilaterálnej rusko-slovenskej medzivládnej komisie. Jej činnosť bola po roku 2021 prerušená. Sme pripravení obnoviť spoluprácu v tomto formáte,“ uviedla Zacharovová.
Podľa jej slov Moskva „predpokladá, že obnovenie činnosti komisie by mohlo dať nový impulz potenciálu rusko-slovenskej obchodnej a hospodárskej spolupráce a v budúcnosti prispieť k zvýšeniu bilaterálneho obchodu a rozšíreniu investičnej a technologickej spolupráce na spravodlivom, nediskriminačnom a vzájomne prospešnom základe“.
„Rusko čaká na vymenovanie slovenského spolupredsedu komisie. Pre pripomenutie, našim je minister vedy a vysokého školstva Valerij Falkov," dodala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.