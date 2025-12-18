Česko bude naďalej chrániť slovenské nebo. Kaliňák dlho hovoril s českým ministrom Zůnom

"Dnes som mal dlhý telefonát s podpredsedom vlády a ministrom obrany Českej republiky generálporučíkom Jaromírom Zůnom. Zablahoželal som mu k zvoleniu do novej funkcie. Vnímam ho ako dlhoročného špičkového profesionála, keďže zastával niekoľko významných funkcií v Armáde ČR, čo je zárukou odbornosti v tejto funkcii. Z týchto poznatkov môžeme čerpať mnoho inšpirácií pre spoločné obranné projekty.
Počas rozhovoru som sa mu poďakoval za jeho okamžitú a bleskovú reakciu pri podpise deklarácie o ochrane nášho vzdušného priestoru aj v nasledujúcom roku, čo bola jedna z jeho prvých úloh v pozícii ministra, " uviedol Kaliňák na sociálnej sieti.