Česko bude naďalej chrániť slovenské nebo. Kaliňák dlho hovoril s českým ministrom Zůnom

Česká republika pomôže Slovensku chrániť vzdušný priestor aj v budúcom roku.

18.12.2025 18:42
Robert Kaliňák, Jaromír Zůna Foto:
Minister obrany Robert Kaliňák telefonoval s podpredsedom českej vlády a ministrom obrany generálporučíkom Jaromírom Zůnom.
"Dnes som mal dlhý telefonát s podpredsedom vlády a ministrom obrany Českej republiky generálporučíkom Jaromírom Zůnom. Zablahoželal som mu k zvoleniu do novej funkcie. Vnímam ho ako dlhoročného špičkového profesionála, keďže zastával niekoľko významných funkcií v Armáde ČR, čo je zárukou odbornosti v tejto funkcii. Z týchto poznatkov môžeme čerpať mnoho inšpirácií pre spoločné obranné projekty.

Počas rozhovoru som sa mu poďakoval za jeho okamžitú a bleskovú reakciu pri podpise deklarácie o ochrane nášho vzdušného priestoru aj v nasledujúcom roku, čo bola jedna z jeho prvých úloh v pozícii ministra, " uviedol Kaliňák na sociálnej sieti.

