Fico z Bruselu: Keď máte rozbité lietadlo, je čas vyjednávať. Držte mi palce, nech ma nedefenestrujú

"Rokovania na summite v Bruseli sú v plnom prúde. Po včerajšom stretnutí s krajinami Západného Balkánu sme vo štvrtok veľmi dlho diskutovali o takej maličkosti – rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Sarkasticky som poznamenal, že mám dosť času na vyjednávanie, keďže nám včera na letisku rozbili vládne lietadlo a oprava bude trvať riadne dlho.
V rozpočte máme svoje priority, a to peniaze pre slovenských poľnohospodárov a na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Vo svojom vystúpení som podčiarkol nevyhnutnosť robiť kompromisy, inak sa nepohneme z miesta, pretože sa opäť objavil starý známy problém medzi čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ a čistými príjemcami z rozpočtu, medzi ktorých patrí aj Slovensko.
Teraz ideme do finále – rozhodnúť o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, tak mi držte palce, aby ma nedefenestrovali za suverénny, odlišný postoj," uviedol Fico.Čítajte viac Putin ich nazval sviňami. Zoberú mu lídri únie peniaze?
Únijní lídri sa vo štvrtok po niekoľkohodinovom rokovaní v Bruseli zhodli na záveroch summitu Európskej únie okrem časti o Ukrajine, o ktorej budúcom financovaní sa stále rokuje a výsledok je nejasný. V časti týkajúcej sa bezpečnosti a obrany európski premiéri a prezidenti dôrazne odsúdili hybridné útoky zo strany Ruska a Bieloruska, ktorým Európska únia v poslednom čase čelí. Diskutovali však aj o situácii na Blízkom východe či o budúcom viacročnom rozpočte EÚ.