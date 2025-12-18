Americkí demokrati zverejňujú ďalšie fotky s Epsteinom, jedna je aj s Lajčákom

Na snímkach je okrem iného český pas istej ženy, ktorej údaje sú začiernené, alebo slovenský diplomat a súčasný poradca premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák. Prípad Epsteina, ktorý v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, púta značnú pozornosť médií, keďže tento finančník udržiaval úzke väzby okrem iného na súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, niekdajšiu hlavu štátu Billa Clintona či britského princa Andrewa.
„Demokrati zo parlamentného výboru pre dohľad budú pokračovať vo zverejňovaní fotografií a dokumentov z Epsteinovej pozostalosti, aby americkému ľudu poskytli transparentnosť,“ uviedol Robert Garcia, ktorý je popredným demokratickým zástupcom v spomínanom výbore.
Zverejnené snímky sú súčasťou viac ako 95 000 fotiek, ktoré zákonodarcovia dostali z Epsteinovej pozostalosti. Na teraz uvoľnenej sérii je napríklad český pas, z ktorého je zrejmé, že patril žene. Ostatné údaje sú skryté. Pri mieste vydania je uvedené „magistrát mesta“, meno je ale začiernené.
Na ďalšej snímke je diplomat Lajčák po Epsteinovom boku. Sú tu aj fotografie miliardára Billa Gatesa, ktorý je v ženskej spoločnosti. AP poznamenala, že parlamentný výbor nevzniesol voči mužom na fotografiách žiadne obvinenie.Čítajte viac Zverejnili nové fotografie z Epsteinovho sídla. Je na nich aj Trump a kondómy s jeho podobizňou
Snímky tiež zachytávajú sporo odetú ženu, ktorej telo je opísané citátmi z románu Lolita od spisovateľa Vladimira Nabokova.
Fico už v novembri vyhlásil, že Lajčáka kvôli jeho väzbám na Epsteina neodvolá. Slovenské médiá skôr uviedli, že Lajčák komunikáciu s Epsteinom potvrdil. Zdôraznil však, že podľa neho prebiehala iba na spoločenskej úrovni v rámci diplomatických povinností, a Epsteinove činy ostro odsúdil.
Komunikácia medzi Lajčákom a Epsteinom je súčasťou približne 20 000 strán dokumentov, ktoré predtým zverejnil výbor pre dohľad.
Kým sa stal kľúčovou postavou v sledovanom prípade sexuálneho zneužívania mladých dievčat, bol Epstein učiteľom matematiky a následne sa stal mocným finančníkom v New Yorku. V 80. rokoch minulého storočia si podmanil bohatých a slávnych okázalými večierkami a letmi svojím súkromným lietadlom. Na vrchole svojej kariéry spravoval aktíva klientov vo výške stoviek miliónov dolárov.
V roku 2005 rodičia 14-ročného dievčaťa oznámili polícii na Floride, že Epstein sexuálne zneužil ich dcéru vo svojom dome v Palm Beach. Finančník sa vyhol federálnemu obvineniu a namiesto toho mu bol uložený 18-mesačný trest väzenia. Od roku 2008 bol uvedený na zozname sexuálnych delikventov v New Yorku. Išlo o doživotné označenie, ktoré signalizuje vysoké riziko opätovného spáchania rovnakého trestného činu.
V roku 2019 bol Epstein zatknutý v New Yorku a čelil podozreniu z prevádzkovania rozsiahlej prostitučnej siete a zneužívania maloletých dievčat. Po tom, čo mu bolo zamietnuté prepustenie na kauciu, bol zadržiavaný v newyorskom väzení, kde bol o niekoľko mesiacov neskôr nájdený mŕtvy vo svojej cele.