Trump chce mať astronautov na Mesiaci do roku 2028, podpísal exekutívny príkaz

Spojené štáty sú jedinou krajinou, ktorá doteraz podnikla pilotované lety na Mesiac, naposledy bol americký astronaut na povrchu prirodzenej družice Zeme v decembri 1972.
S návratom na Mesiac počíta program Artemis, ktorý sa začal v roku 2017 za prvého mandátu prezidenta Trumpa. Vtedy sa predpokladalo pristátie astronautov na mesačnom povrchu v roku 2024. Program ale nabral meškanie. Trump teraz v dekréte spomína pristátie do roku 2028.
Dekrét ďalej uvádza, že Američania začnú budovať trvalú lunárnu základňu do roku 2030. Príkaz ďalej potvrdzuje plány na rozvoj jadrovej energetiky v kozme.
Prvým človekom na Mesiaci sa stal Američan Neil Armstrong, ktorý na povrch vystúpil v júli 1969. Do decembra 1972 nasledovalo Armstronga 11 ďalších Američanov.
Návrat ľudí na Mesiac podporuje aj novopotvrdený šéf Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman, ktorý v stredu vyhlásil, že sa tak stane v roku 2028.
Kým v 60. a 70. rokoch 20. storočia bol lunárny program Apollo s pristátím prvých ľudí na Mesiaci americkým projektom, na programe Artemis spolupracuje s NASA tiež Európska vesmírna agentúra (ESA).