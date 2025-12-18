Pravda Správy Svet Trump chce mať astronautov na Mesiaci do roku 2028, podpísal exekutívny príkaz

Prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal exekutívny príkaz o americkej dominancii vo vesmíre, okrem iného žiada návrat astronautov na Mesiac do roku 2028 s následným vybudovaním trvalej lunárnej základne či nariaďuje umiestnenie jadrových reaktorov na Mesiaci aj obežnej dráhe.

18.12.2025 23:49
Spojené štáty sú jedinou krajinou, ktorá doteraz podnikla pilotované lety na Mesiac, naposledy bol americký astronaut na povrchu prirodzenej družice Zeme v decembri 1972.

S návratom na Mesiac počíta program Artemis, ktorý sa začal v roku 2017 za prvého mandátu prezidenta Trumpa. Vtedy sa predpokladalo pristátie astronautov na mesačnom povrchu v roku 2024. Program ale nabral meškanie. Trump teraz v dekréte spomína pristátie do roku 2028.

Dekrét ďalej uvádza, že Američania začnú budovať trvalú lunárnu základňu do roku 2030. Príkaz ďalej potvrdzuje plány na rozvoj jadrovej energetiky v kozme.

Prvým človekom na Mesiaci sa stal Američan Neil Armstrong, ktorý na povrch vystúpil v júli 1969. Do decembra 1972 nasledovalo Armstronga 11 ďalších Američanov.

Návrat ľudí na Mesiac podporuje aj novopotvrdený šéf Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman, ktorý v stredu vyhlásil, že sa tak stane v roku 2028.

Kým v 60. a 70. rokoch 20. storočia bol lunárny program Apollo s pristátím prvých ľudí na Mesiaci americkým projektom, na programe Artemis spolupracuje s NASA tiež Európska vesmírna agentúra (ESA).

