Pravda Správy Svet ONLINE: Dokáže sa ubrániť Ukrajina a NATO ruskému Orešniku? Ukrajinský expert vysvetľuje

ONLINE: Dokáže sa ubrániť Ukrajina a NATO ruskému Orešniku? Ukrajinský expert vysvetľuje

Brániť sa proti balistickým raketám považuje ukrajinský expert Pavlo Lakijčuk za ťažké, ale lacné Šáhidy môžu podľa neho narobiť viac škody, pretože ich je podstatne viac ako balistických rakiet.

19.12.2025 07:00
vojna na Ukrajine Foto: ,
Na fotografii, ktorá bola urobená v utorok 16. decembra 2025 a ktorú poskytla tlačová služba 93. samostatnej mechanizovanej brigády Cholodnyj Jar na Ukrajine, ukrajinský vojak hľadá nepriateľské drony na svojej pozícii neďaleko frontového mesta Kostyantynivka, miesta ťažkých bojov s ruskými jednotkami v Doneckej oblasti na Ukrajine.
debata (5)

Najdôležitejšie udalosti

Zdevastovaný Kupjansk na záberoch z dronu
Video
Zdevastované štvrte ukrajinského Kupjansku v piatok (12. decembra) zverejnila brigáda Khartiia.
Kupjansk zelenskyj Čítajte viac 1 394. deň: Zelenskyj: Moje video z Kupjanska výrazne ovplyvnilo Američanov. Putin tvrdí, že má najlepšiu armádu na svete

7:00 Bieloruský prezident Alexander Lukašenko oznámil rozmiestnenie ruských hypersonických rakiet Orešnik v Bielorusku. Či sú hrozbou pre Ukrajinu a NATO sa spýtal ukrajinský spravodajský portál Telegraf Pavla Lakijčuka, ktorý je šéf bezpečnostných programov v Centre pre globálne štúdie ‚Stratégia XXI‘.

Brániť sa proti balistickým raketám považuje za ťažké. Sú najväčšou hrozbou, ale zase je ich najmenej. V čase, keď existujú jednoduché a dostupné zbrane ako sú drony Šáhid, môžu spôsobiť väčšie škody. Ak dopadne jedna raketa Iskander z desiatich, spôsobí škodu. Ale keď dopadne dvesto Šáhidov z tisícky, spôsobia ešte väčšie škody" uviedol.

lukašenko, putin Čítajte viac V Bielorusku je rozmiestnená ruská raketa Orešnik, povedal Lukašenko

Protilietadlové raketové systémy Patriot a SAMP/T sú schopné zachytiť balistické strely, takže teoreticky by mohli neutralizovať Orešnik. Záleží však na type a množstve útočiacich balistických rakiet, uviedol pre Telegraf.

Európania majú prostriedky na protivzdušnú obranu, ale to, ako fungujú, závisí od počtu zbraní, ktoré ich zasiahnu. Zároveň netreba zabúdať na prvok prekvapenia, uviedol.

„Pre Európanov je podľa mňa prvok prekvapenia tým podstatným. Vôbec neočakávajú útok. Potom sa postupne rozčúlia a povedia, že to bola nehoda. Potom povedia, že to boli sondovanie. A potom povedia: 'Áno, 200 km od Varšavy havarovala raketa Ch-55 – je to strela schopná niesť jadrové hlavice. Ale je očividné, že letela nesprávnym smerom,“ hovorí expert pre Telegraf.

Kľúčovým pre protivzdušnú obranu je systém na pozorovanie a detekciu nepriateľských rakiet, prenos údajov do odpaľovacích zariadení a ich riadenie, vysvetľuje Lakijčuk.

Americký systém protiraketovej obrany Aegis, ktorý je komplexom so systémom detekcie, navádzania a ničenia, je schopný Orešnik zachytiť, ale je teraz ťažké povedať, ako bude fungovať v praxi, dodal.

Je tu aj otázka ceny. Keď podľa neho prileteli pred časom do Poľska ruské Gerbery (drony), tak Poliaci a Dáni sa ich snažili zneškodniť všetkým čo mali, okrem rakiet Patriot.

"Po odrazení útoku NATO vyhodnotilo, koľko stálo ich odrazenie a chytilo sa za hlavu. Protiopatrenia sa ukázali byť o dva rády drahšie ako prostriedky ničenia,“ konštatoval Lakijčuk.

Tak to sakra máte! Ruský exprezident Medvedev zverejnil útok hypersonickou raketou Orešnik
Video
Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"