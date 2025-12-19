ONLINE: Dokáže sa ubrániť Ukrajina a NATO ruskému Orešniku? Ukrajinský expert vysvetľuje

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 395 dní
- Únia schválila pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ale bez využitia ruských aktív
- Ukrajina peniaze z únie dostane, ale EÚ musí ustúpiť Ficovi, Orbánovi a Babišovi (a Belgicku)
- Belgický premiér o pôžičke Ukrajine: Vyhrala racionalita. Orbán tvrdí, že sme bližšie k vojne. Podľa Macrona treba obnoviť kontakty s Putinom
7:00 Bieloruský prezident Alexander Lukašenko oznámil rozmiestnenie ruských hypersonických rakiet Orešnik v Bielorusku. Či sú hrozbou pre Ukrajinu a NATO sa spýtal ukrajinský spravodajský portál Telegraf Pavla Lakijčuka, ktorý je šéf bezpečnostných programov v Centre pre globálne štúdie ‚Stratégia XXI‘.
Brániť sa proti balistickým raketám považuje za ťažké. Sú najväčšou hrozbou, ale zase je ich najmenej. V čase, keď existujú jednoduché a dostupné zbrane ako sú drony Šáhid, môžu spôsobiť väčšie škody. Ak dopadne jedna raketa Iskander z desiatich, spôsobí škodu. Ale keď dopadne dvesto Šáhidov z tisícky, spôsobia ešte väčšie škody" uviedol.Čítajte viac V Bielorusku je rozmiestnená ruská raketa Orešnik, povedal Lukašenko
Protilietadlové raketové systémy Patriot a SAMP/T sú schopné zachytiť balistické strely, takže teoreticky by mohli neutralizovať Orešnik. Záleží však na type a množstve útočiacich balistických rakiet, uviedol pre Telegraf.
Európania majú prostriedky na protivzdušnú obranu, ale to, ako fungujú, závisí od počtu zbraní, ktoré ich zasiahnu. Zároveň netreba zabúdať na prvok prekvapenia, uviedol.
„Pre Európanov je podľa mňa prvok prekvapenia tým podstatným. Vôbec neočakávajú útok. Potom sa postupne rozčúlia a povedia, že to bola nehoda. Potom povedia, že to boli sondovanie. A potom povedia: 'Áno, 200 km od Varšavy havarovala raketa Ch-55 – je to strela schopná niesť jadrové hlavice. Ale je očividné, že letela nesprávnym smerom,“ hovorí expert pre Telegraf.
Kľúčovým pre protivzdušnú obranu je systém na pozorovanie a detekciu nepriateľských rakiet, prenos údajov do odpaľovacích zariadení a ich riadenie, vysvetľuje Lakijčuk.
Americký systém protiraketovej obrany Aegis, ktorý je komplexom so systémom detekcie, navádzania a ničenia, je schopný Orešnik zachytiť, ale je teraz ťažké povedať, ako bude fungovať v praxi, dodal.
Je tu aj otázka ceny. Keď podľa neho prileteli pred časom do Poľska ruské Gerbery (drony), tak Poliaci a Dáni sa ich snažili zneškodniť všetkým čo mali, okrem rakiet Patriot.
"Po odrazení útoku NATO vyhodnotilo, koľko stálo ich odrazenie a chytilo sa za hlavu. Protiopatrenia sa ukázali byť o dva rády drahšie ako prostriedky ničenia,“ konštatoval Lakijčuk.