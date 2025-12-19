Pravda Správy Svet Austrália po streľbe v Bondi vyhlásila deň reflexie a rozsiahly výkup zbraní

Austrálsky premiér Anthony Albanese v piatok oznámil, že týždeň od masovej streľby na pláži Bondi si Austrália pripomenie národným dňom „zamyslenia“ a zároveň predstavil plány na rozsiahly program spätného výkupu zbraní.

Útek ľudí pred smrteľnou streľbou na pláži Bondi v Sydney zachytila pobrežná kamera
Albanese vyzval Austrálčanov, aby v nedeľu 21. decembra o 18.47 h, teda presne týždeň od útoku, zapálili sviečky. „Tento deň je o tom, aby sme sa postavili na stranu židovskej komunity, zomkli sa s ňou a aby všetci Austrálčania zdieľali svoj smútok,“ povedal Albanese novinárom. „Bude to chvíľa na zastavenie, zamyslenie a potvrdenie toho, že nenávisť a násilie nikdy nebudú definovať to, kým sme ako Austrálčania,“ vysvetlil.

Austrália útok sydney bondi Čítajte viac VIDEO: Postavili sa teroru vlastnými telami. Manželia zo Sydney sa stali prvými obeťami krvavého útoku

Albanese tiež oznámil celonárodný program výkupu zbraní s cieľom „nakúpiť prebytočné, novo zakázané a nelegálne strelné zbrane“. Uviedol, že pôjde o najväčší výkup zbraní od roku 1996, keď Austrália obmedzila predaj strelných zbraní po streľbe, pri ktorej v Port Arthure zahynulo 35 ľudí.

Stovky ľudí v austrálskom Sydney sa zároveň v piatok zišli na pláži Bondi, kde si plávaním a pádlovaním na surfoch pripomenuli 15 obetí nedeľňajšej streľby s antisemitským motívom.

S útočníkom bojovali až do konca. Manželia boli prvými obeťami besnenia v Sydney
Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed spustili v nedeľu paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) a 15 z nich usmrtili. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila, jeho syn bol ťažko zranený a upadol do kómy, z ktorej sa medzičasom prebral. Medzi obeťami bola aj slovensko-austrálska občianka.

Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Teroristická skupina vo štvrtok ich konanie privítala.

