Pravda Správy Svet V Bruseli sa zišla visegrádska trojka, povedal Orbán po summite. Podľa Fialu Česko po boku Slovenska a Maďarska stratí dôstojnosť, rešpekt aj peniaze

V Bruseli sa zišla visegrádska trojka, povedal Orbán po summite. Podľa Fialu Česko po boku Slovenska a Maďarska stratí dôstojnosť, rešpekt aj peniaze

Na summite EÚ v Bruseli sa zišla visegrádska trojka, povedal maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na to, že Maďarsko, Česko a Slovensko sa odmietli pripojiť ku garanciám spojeným s pôžičkou pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Český expremiér Petr Fiala kritizoval svojho nástupcu Andreja Babiša. Česko v tomto novom kurze zahraničnej politiky stratí podľa neho dôstojnosť, rešpekt a nakoniec aj peniaze.

19.12.2025 10:12
debata (1)

„V3 sa zišla,“ povedal Orbán podľa agentúry MTI po rokovaní, ktoré sa skončilo dnes nad ránom. „Tieto tri krajiny spolu sú ťažká váha. Je to povzbudivé a budeme pokračovať v spolupráci,“ uviedol tiež. Stredoeurópske krajiny zvyčajne spolupracujú vo formáte Visegrádskej štvorky, ktorej členom je okrem Česka, Slovenska a Maďarska tiež Poľsko. Poľsko je však medzi 24 členskými krajinami EÚ, ktoré sa za pôžičku pre Ukrajinu zaručia.

Andrej Babiš, Viktor Orbán, Robert Fico Čítajte viac Ukrajina peniaze z únie dostane, ale EÚ musí ustúpiť Ficovi, Orbánovi a Babišovi (a Belgicku)

Maďarsko a Slovensko odmietli podporiť bezúročnú pôžičku pre Ukrajinu, s ktorou Česko súhlasí, ale odmieta sa pripojiť k zárukám. „Povedali sme, že nechceme prijať spoločný dlh kvôli financovaniu pôžičky pre Ukrajinu, o ktorej už vieme, že ju Ukrajinci nikdy nedokážu splatiť,“ uviedol Orbán. „Zachránili sme naše deti a vnúčatá pred tým, že budú musieť neskôr splácať peniaze, ktoré sa teraz vo forme vojnovej pôžičky posielajú na neúspešnú vojnu,“ uviedol tiež maďarský premiér.

vojna na Ukrajine, Volodymyr Zelenskyj, Antonio Costa Čítajte viac Belgický premiér o pôžičke Ukrajine: Vyhrala racionalita. Orbán tvrdí, že sme bližšie k vojne. Podľa Macrona treba obnoviť kontakty s Putinom

Orbán napriek takmer štyri roky trvajúcej ruskej invázii na Ukrajinu udržiava dobré vzťahy s Moskvou. Dlhodobo kritizuje protiruské sankcie, blokuje kroky EÚ na pomoc Kyjevu a obviňuje Brusel, že sa snaží krajiny EÚ zatiahnuť do vojny po boku Ukrajiny.

Fico: Nepodporím žiadne riešenie, ktoré bude viesť k poskytnutiu vojenskej pôžičky Ukrajine
Video

Český expremiér Petr Fiala uviedol, že Babiš minulý týždeň sľuboval nerobiť politiku podľa maďarského a slovenského premiéra Viktora Orbána a Roberta Fica. „Vydržalo mu to presne týždeň a hneď na prvej Európskej rade si s nimi notoval – napokon to ukazujú aj výsledky rokovaní. Česko sa postavilo po boku Slovenska a Maďarska a odmietlo podporiť záruky za financie pre Ukrajinu, ktorá stále čelí ruskej agresii,“ uviedol. Tento nový kurz zahraničnej politiky znamená, že ČR stratí dôstojnosť, rešpekt a nakoniec aj peniaze, myslí si. „A bohužiaľ mieri smerom na východ,“ dodal.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #Andrej Babiš #Petr Fiala
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"