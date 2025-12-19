Ukrajina sa už štvrtým rokom, za podpory Západu, bráni ruskej agresii vo vojne, ktorú Putin rozpútal vo februári 2022 svojím rozkazom na vpád vojsk do susednej krajiny. Podľa verzie šéfa Kremľa konflikt začal na začiatku roka 2014 štátnym prevratom v Kyjeve, teda zvrhnutím proruského prezidenta Viktora Janukovyča prozápadnými demonštrantmi. Vinu za rozpútanie vojny pripísal Kyjevu.
„Zatiaľ naozaj nevidíme (na ukrajinskej strane) takúto pripravenosť (prijať ruské podmienky na ukončenie vojny),“ odpovedal Putin na úvodnú otázku moderátorky. Zároveň však pripustil „signály“, že Ukrajinci sú ochotní „viesť akýsi dialóg“.
Vzápätí šéf Kremľa vymenoval množstvo ruských vojnových úspechov, medzi ktoré zaradil dobytie mesta Siversk, ovládnutie polovice mesta Kosťantynivka, odrážanie ukrajinských protiútokov pri Pokrovsku v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, postup ruských vojsk v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny, kde bojujú o mesto Huljajpole, ako aj dobytie Kupjanska v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. „Som presvedčený, že do konca tohto roka ešte budeme svedkami úspechov našich vojsk na línii bojového kontaktu," vyhlásil.
Moskva opakovane oznámila dobytie Pokrovska, Kupjanska a ďalších miest, no Ukrajina to poprela; vojakov pri Kupjansku dokonca navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinskí vojaci ovládajú takmer 90 percent Kupjanska a už 17 mesiacov bránia Pokrovsk, kde znovu získali kontrolu nad severnou časťou mesta, uviedol pred dvoma dňami ukrajinský hlavný veliteľ Oleksandr Syrskyj.
„Je to umelec, a to talentovaný umelec,“ okomentoval Putin snímku, ako si Zelenskyj pred týždňom obstaráva „selfie“ pri napol rozstrieľanom stĺpe pri vjazde do Kupjanska. Tvrdil, že stĺp s nápisom Kupjansk teraz vyzerá úplne inak a nachádza sa kilometre od mesta. „Prečo by stál na ceste, zašiel by do domu, keby Kupjansk ovládali,“ dodal s tým, že nebo nad mestom je plné dronov oboch strán.
Dosiahnutie mieru Moskva podmieňuje územnými ústupkami zo strany Ukrajiny. Tvrdí, že nepristúpi na žiadne kompromisy v otázke piatich ukrajinských regiónov, ktoré vyhlásila za pripojené k Rusku. Časť ukrajinského územia, ktoré Moskva požaduje, sa ruským vojskám ani po takmer štyroch rokoch nepodarilo dobyť. Rusko zároveň vylučuje rozmiestnenie západných vojakov na Ukrajine.