Bude si musieť vybrať: delá alebo maslo. Kríza v ekonomike sa po prvý raz od začiatku vojny dostala medzi hlavné otázky Putinovi

Podľa prieskumu nezávislého strediska Levada by sa na hospodárske ťažkosti chcelo Putina opýtať osem percent opýtaných Rusov, čo predstavuje tretiu najčastejšie kladenú otázku, upozornil server The Moscow Times. Rusov zaujíma napríklad rast cien a dôvody, prečo vláda zvyšuje daň z pridanej hodnoty.
Hlavnou otázkou troch posledných rokov zostáva, kedy sa skončí vojna, čiže „špeciálna vojenská operácia“, ako Moskva nazýva ťaženie proti susednej krajine. O to sa podľa prieskumu zaujíma 21 percent Rusov. Nasleduje problém životnej úrovne, ktorý trápi 16 percent opýtaných. Vyjadrujú ho v otázke, kedy úrady zvýšia dôchodky, mzdy a ďalšie dávky.
Šesť percent opýtaných by chcelo vedieť, či klesnú úroky pri hypotékach, kedy sa skončí zdražovanie platieb za služby spojené s bývaním a kedy úrady opravia školy a byty. Päť percent ľudí by zaujímalo, kedy sa Rusi začnú starať o svoju krajinu a kedy vláda začne plniť prezidentove príkazy. Štyri percentá opýtaných by položili otázky týkajúce sa zdravotníctva, školstva a dôchodkovej reformy.
The Moscow Times upozornil, že údaje z prokremeľskej agentúry FOM potvrdzujú, že počet Rusov obávajúcich sa zhoršenia životných podmienok v budúcom roku dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2022. Teraz je ich 17 percent. Podľa Gallupovho ústavu sa takmer dve pätiny Rusov sťažujú na zhoršovanie hospodárskej situácie v ich regióne. Pesimizmus ohľadom ekonomických vyhliadok dosiahol jednu z najvyšších úrovní za 20 rokov prieskumov. Horšie Rusi hodnotili situáciu len počas globálnej finančnej krízy v roku 2009 a v rokoch pandémie covidu-19, dodal portál.
Ruská spoločnosť vstupuje do „fázy vážneho rozčarovanie“, usúdila sociologička Jelena Konevová. Ľudia si podľa nej robia čoraz väčšie starosti so svojou materiálnou situáciou, zhoršujúcou sa infláciou, ktorej miera od začiatku vojny podľa úradných štatistík presiahla 40 percent. Pred dvoma rokmi sa na zhoršenie osobnej finančnej situácie sťažovalo 15 percent opýtaných, teraz ich je 35 percent, upozornila expertka.
Po dvoch rokoch hospodárskeho boomu vyvolaného vojnovým zbrojením sa ruská ekonomika prepadla: Hospodársky rast je takmer nulový, firmy znižujú náklady pod vplyvom vysokých úrokov a celé odvetvia, napríklad automobilky či výrobcovia železničného zariadenia, prechádzajú na štvordňový pracovný týždeň a spotrebitelia si uťahujú opasky.
Kremeľ bude stáť pred voľbou, či si vybrať delá, alebo maslo, čo na začiatku vojny nemusel, domnieva sa Elina Rybakovová z Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonómiu so sídlom vo Washingtone. Ťažko si totiž možno predstaviť, že by vláda dokázala udržať vojenské výdavky na terajšej úrovni bez rozsiahleho a pre obyvateľstvo citeľného zoškrtania sociálnych výdavkov, dodala Rybakovová podľa The Moscow Times.