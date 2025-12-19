Pravda Správy Svet Dohoda o pôžičke pre Ukrajinu je ranou pre Merzovu autoritu, píše nemecká tlač

Dohoda Európskej únie o miliardovej pôžičke pre Ukrajinu, ktorá však nebude financovaná zo zmrazených ruských aktív, je tvrdou ranou pre autoritu nemeckého kancelára Friedricha Merza a čiernym dňom pre EÚ. V komentároch to dnes píšu nemecké médiá. Podľa niektorých vyslala EÚ zo summitu v Bruseli jasný signál voči Rusku, podľa iných môže ruského prezidenta Vladimira Putina tešiť, že Česko, Maďarsko a Slovensko narušili jednotu únie.

merz Foto:
Nemecký kancelár Friedrich Merz rozpráva počas tlačovej konferencie na záver summitu EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 19. decembra 2025.
„Merzova autorita v Európe je po tomto summite oslabená. Jeho ultimáta ostatní zjavne ignorujú,“ napísal denník Handelsblatt. Nemecký kancelár podľa neho na vrcholnom stretnutí utrpel „dvojitú porážku“ – podpis dohody o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur sa odkladá na január a Ukrajina síce dostane od EÚ pôžičku vo výške 90 miliárd eur (približne 2,2 bilióna Kč), peniaze však nebudú pochádzať zo zmrazených ruských aktív, ako kancelár požadoval.

Podľa denníka Die Welt bol prvý deň summitu EÚ „čiernym dňom pre EÚ aj pre kancelára Friedricha Merza“. „Európania na tomto summite EÚ ukázali, že sú rozhádaní a slabí v rozhodovaní,“ dodal. Merz, ktorý má podľa Die Welt ambíciu stať sa lídrom EÚ, sa na vrcholnom stretnutí nedokázal presadiť.

Bol to práve nemecký kancelár Merz, ktorý vytrvalo presadzoval, aby EÚ poskytla Ukrajine bezúročný úver s využitím zmrazených aktív ruskej centrálnej banky uložených v Európe. Napokon Ukrajina dostane pôžičku, za ktorú bude EÚ ručiť rezervou v rozpočte únie. Pôžička, ktorú si EÚ vezme na finančných trhoch, má byť podľa informácií ČTK iba dočasným riešením. Technické a právne práce na takzvanej reparačnej pôžičke, garantovanej zmrazenými ruskými aktívami deponovanými v rámci Európskej únie, by totiž mali v nasledujúcich mesiacoch pokračovať.

Nemecké médiá pripomínajú, že Česko, Maďarsko a Slovensko sa k zárukám nepripoja, a za pôžičku sa tak zaručí len zvyšných 24 členských štátov EÚ. „Výsledok summitu je preto prekvapivý, pretože v uplynulých týždňoch zaznievalo, že so spoločnými dlhmi EÚ musia súhlasiť všetky členské štáty. Zdá sa, že to stroskotalo na maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi… ale aj na Česku a Slovensku,“ napísal časopis Der Spiegel.

„Vo vojnových časoch, v akých sa dnes nachádzame, je dohoda pre Kyjev životne dôležitá, pretože vysiela naliehavo očakávaný signál akcieschopnosti. Čokoľvek iné (než dohoda) by sa rovnalo totálnemu bankrotu – tak EÚ, ako aj Ukrajiny,“ napísal spravodajský web t-online. „Napriek tomu to nebola dohoda, v ktorú mnohí dúfali,“ dodal s tým, že to rozhodne nie je dohoda, v ktorú dúfal kancelár Merz.

Výsledok rokovaní podľa t-online môže tešiť ruského prezidenta Putina, ktorý je presvedčený, že liberálne demokracie nedokážu dlhodobo prežiť, najmä ak sú vystavené silnému vonkajšiemu tlaku. „A zdá sa, že rozhodnutia z Bruselu mu v tom opäť dávajú za pravdu,“ uzavrel web.

