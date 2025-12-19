VIDEO: Ukrajina prepisuje mapu bojov. Prvýkrát zasiahla tanker ruskej tieňovej flotily v neutrálnych vodách Stredozemného mora

Zasiahnuté plavidlo bolo v čase útoku, ktorý vykonali bezpilotné lietadlá, prázdne. Išlo o tanker s názvom Qendil, plaviaci sa pod vlajkou Ománu. Podľa internetovej služby VesselFinder sa tanker okolo 12.00 h SEČ nachádzal vo východnej časti Stredozemného mora, juhozápadne od Kréty.
Ako tieňová flotila sa označujú zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a pomocou ktorých Moskva obchádza exportné obmedzenia. Podľa expertov a niektorých európskych lídrov Rusko tieto plavidlá zrejme využilo aj na hybridné útoky na rôznych miestach Európy, uvádza agentúra AFP.
Predajom surovín Rusko získava finančné prostriedky na vojnu proti Ukrajine, ktorú začalo vo februári 2022 na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina. Ukrajina sa svojimi útokmi snaží narúšať infraštruktúru na vývoz ruskej ropy a plynu.
SBU uviedla, že útok bol výsledkom „bezprecedentnej špeciálnej operácie" vo vzdialenosti viac ako 2 000 kilometrov od Ukrajiny. „Nepriateľ musí pochopiť, že Ukrajina sa nezastaví a zaútočí kdekoľvek na svete," uviedol zdroj z ukrajinskej tajnej služby.
Ruský opozičný novinár Alexander Nevzorov, ktorý podľa dostupných informácií žije v zahraničí a v Rusku mu hrozí trestné stíhanie, na svojom účte na platforme Telegram napísal, že na palube tankera sa nachádzali vysoko postavení predstavitelia ruského štátu a vojenskej rozviedky GRU. Pri útoku mali zomrieť dvaja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia. V ďalšom príspevku uviedol, že informácie o mŕtvych a zranených sa spresňujú a že na palube bol aj generál GRU Andrej Averjanov, ktorého jednotka podľa českých vyšetrovateľov pripravila výbuchy muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014. Tieto informácie nemožno nezávisle overiť.
O tankeri Qendil Nevzorov napísal, že ho Rusko využívalo na špionážne operácie s nasadením dronov v krajinách EÚ a na ďalšie aktivity.