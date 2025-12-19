Pravda Správy Svet Krvavý incident v taiwanskom metre: Útočník zabíjal nožom a potom vypadol z okna budovy

Najmenej tri obete a päť zranených si vyžiadal dnešný útok v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej. Muž, ktorý neskôr zomrel, zapálil v stanici metra dymovnicu a napadol okoloidúcich nožom. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálne zdroje.

19.12.2025 16:25
Podľa spravodajského portálu Taiwan News bol útočníkom 27-ročný muž, ktorý po incidente v metre vbehol do neďalekej výškovej budovy. Zo šiesteho poschodia následne buď vyskočil, alebo vypadol z okna. Polícia privolala sanitku a nechala ho previezť do nemocnice; taiwanská tlačová agentúra CNA napísala, že muž pád neprežil.

Premiér Čuo Žung-tchaj novinárom oznámil, že útočník bol už v minulosti trestaný a boli naňho vydané ďalšie zatykače. Polícia už prehľadala jeho dom, žiadne ďalšie informácie však nezverejnila.

