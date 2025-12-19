Pravda Správy Svet OSN vyhlásila koniec hladomoru v Gaze, situácia však podľa nej zostáva kritická

Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlásila v piatok koniec hladomoru v Pásme Gazy, ktorý tam vyhlásila v auguste tohto roka. Zdôraznila však, že potravinová situácia na palestínskom území zostáva aj naďalej kritická. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Palestínčania bojujú o humanitárnu pomoc a jedlo v komunitnej kuchyni v meste Gaza v Pásme Gazy v pondelok 4. augusta 2025.
„Žiadna oblasť nie je klasifikovaná ako postihnutá hladomorom,“ uviedla Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov. Varovala zároveň, že situácia zostáva kritická v celom Pásme Gazy.

„Po prímerí… najnovšia analýza IPC poukazuje na výrazné zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy v porovnaní s analýzou z augusta 2025, ktorá zistila hladomor,“ uvádza sa v správe. Predpokladá sa však, že približne 1,6 milióna ľudí bude v období do 15. apríla čeliť „krízovej“ úrovni potravinovej neistoty.

V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré pomohli sprostredkovať USA. Dohoda však zostáva krehká, keďže Izrael a Hamas sa takmer denne obviňujú z porušovania jej podmienok.

