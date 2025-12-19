Putin opäť burcoval Rusov k plodeniu detí. Novinár ho v priamom prenose konfrontoval s nepríjemnou otázkou

„Je potrebné, aby ľudia pochopili, čo je to šťastie, že tkvie v materstve a otcovstve. Nie je to jednoduché o tom presvedčiť ľudí, ale vyzývam na to všetkých,“ povedal Putin. „Materiálna podpora je dôležitá, ale hlavný je stav duše,“ usúdil šéf Kremľa.
„Chcem sa oženiť,“ písalo sa na plagátiku v rukách mladého novinára z Jekaterinburgu na Urale, ktorý pred kamerami požiadal svoju vyvolenú o ruku. Po prilákaní pozornosti šéfa Kremľa pýtal, ako si má založiť domácnosť bez toho, aby najbližších 30 rokov splácal desiatky tisíc rubľov mesačne bankám za hypotéku. Tieto peniaze by radšej investoval do detí a zabezpečenie ich budúcnosti. So žiadosťou o ruku osem rokov čakal práve kvôli slabému zabezpečeniu mladých rodín.
„Existujú opatrenia aj na podporu študentských rodín. Pozrite sa, čo obsahujú. Ale súhlasím s vami, že vzniká mnoho problémov, keď si mladý človek pomyslí, čo je potrebné zakúpiť a kde žiť. Ale je lepšie neodkladať rozhodnutie o tak základných otázkach, ako je založenie rodiny a obstaranie potomka,“ vyhlásil Putin.Čítajte viac Rusko vymiera. Putin žiada ženy, aby rodili viac detí. Hovoriť o bezdetných rodinách zakázali
Štát podľa neho podporuje mladé rodiny s deťmi celým balíkom opatrení a mladá rodina by nemala pocítiť narodenie potomka na svojej životnej úrovni.
Moderátorka neskôr za potlesku v sále oznámila, že agentúra TASS vydala správu, že novinárova vyvolená ponuku na sobáš prijala.
Ako dôkaz, že je možný obrat k lepšiemu, Putin zdôraznil, že v 25 ruských regiónoch sa už „prejavili pozitívne demografické tendencie“.
Rusko má teraz 89 regiónov, avšak vrátane anektovaného Krymu a štyroch ukrajinských oblastí, ktoré ruské vojská čiastočne okupujú a ktoré Moskva vyhlásila za pripojené k Rusku.
Ruský štatistický úrad (Rosstat) utajil demografické údaje po tom, čo sa pôrodnosť v Rusku prepadla na najnižšie čísla za posledných 200 rokov, upozornil tento rok v máji server The Moscow Times.Čítajte viac Načo im je vysoká škola? Mladé Rusky nech radšej rodia, radí senátorka
Demografická hystéria
Rosstat prestal publikovať podrobné demografické údaje na pozadí pokračujúceho poklesu pôrodnosti, ktorá aj napriek výzvam úradov klesla v tomto roku na minimum v moderných dejinách krajiny.
Z mesačného prehľadu o „prirodzenom pohybe obyvateľstva“ vypadli čísla o počte novorodencov a zomrelých, o počte sobášov a rozvodov a tiež úplne zmizla všetka štatistika ohľadom regiónov, hoci predtým úrad separátne zverejňoval údaje aj z každého zo subjektov federácie.
Na utajenie štatistických údajov ako prvý upozornil demograf Alexej Rakša. Zo skôr zverejňovaných piatich tabuliek zostala v novom prehľade už len jediná, v ktorej sú uvedené údaje o počte novorodencov, úmrtí, sobášov a rozvodov iba ako kumulatívny súčet od začiatku roka.
Súčasná „neprimeraná reakcia“ úradov na nepriaznivý vývoj podľa Rakšu vypovedá o tom, že „miera demografickej hystérie v ministerstvách dosiahla epické rozmery“.
Najhoršie štatistiky za posledných 200 rokov
Predstavitelia znervózneli z pokračujúceho poklesu pôrodnosti bez ohľadu na obmedzenie interrupcií, propagáciu „tradičných hodnôt“ a výzvy prezidenta Vladimira Putina, aby Rusky mali osem detí. Od januára po marec počet novorodencov medziročne klesol o ďalších 11 500 a predstavoval 288 800, poznamenali The Moscow Times.
Dodali, že každý mesiac čísla o pôrodnosti podľa Rakšu „lámu antirekordy“, a tak na konci tohtoročného prvého štvrťroka bol počet novorodencov najnižší za posledných 200 rokov.
Vlani sa v Rusku podľa Rosstatu narodilo 1,222 milióna detí, čo je najnižšie číslo od roku 1999. Oproti predchádzajúcemu roku pôrodnosť klesla o 3,4 percenta – a oproti roku 2014 o viac ako tretinu. Prirodzený úbytok obyvateľstva sa naopak zrýchlil o 20 percent a predstavoval 596 200 ľudí, napísali The Moscow Times.
Putin ešte v roku 2018 žiadal počas šiestich rokov zastaviť vymieranie Ruska, ktoré začalo krátko po anexii Krymu v roku 2014. Výsledok bol ale presne opačný: prirodzený úbytok obyvateľov sa nespomalil, ale zrýchlil. V kumulatívnom výsledku za roky 2018 až 2023 úmrtnosť prevýšila pôrodnosť o 3,4 milióna ľudí. Vlani Putin opäť vytýčil cieľ spomaliť prirodzený úbytok na nulu – tentoraz do roku 2030.Čítajte viac Moskva ide zakázať propagandu bezdetnosti. Začnú Rusky viac rodiť?