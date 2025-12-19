Pravda Správy Svet Zadarmo už iba z diaľky. Rím spoplatní prístup k ikonickej fontáne di Trevi

Turisti budú musieť zaplatiť vstupné dve eurá, aby sa dostali čo najbližšie k slávnej rímskej Fontáne di Trevi. Ide o jedno zo šiestich doteraz verejne prístupných miest v Ríme, kam bude spoplatnený prístup na budúci rok, oznámil v piatok primátor mesta Roberto Gualtieri.

Fontána di Trevi je jednou z najznámejších pamiatok v Ríme
Významnú barokovú pamiatku si bude možné prezrieť zadarmo už iba z diaľky, bližší prístup bude len pre držiteľov lístkov za dve eurá. „Od 1. februára zavádzame platený lístok na šesť miest“ v talianskom hlavnom meste vrátane Fontány di Trevi, povedal primátor. Prístup na ostatné miesta bude stáť päť eur.

Fontána di Trevi, Rím, Taliansko
Fontána z 18. storočia, ktorá je kulisou najznámejšej scény z filmu Federica Felliniho Sladký život, patrí medzi najpopulárnejšie turistické miesta vo Večnom meste. Tradičné vyslovenie želania a hodenie mincou do vody znamená za celý rok sumu v hodnote 1,5 milióna eur. Tieto peniaze už tradične získava charitatívna organizácia Caritas.

Tento rok od 1. januára do 8. decembra navštívilo fontánu približne deväť miliónov turistov, čo je v priemere 30-tisíc ľudí denne, povedal Gualtieri. Radnica odhaduje, že vstupenka k fontáne by mohla ročne priniesť do mestskej pokladnice 6,5 milióna eur.

Benátky v snahe regulovať prílev návštevníkov do mesta minulý rok zaviedli vstupný poplatok počas turistickej špičky. Rímsky Panteón začal vyberať vstupné v roku 2023 a k podobnému kroku pristúpila aj Verona, kde bude regulovaný prístup na balkón Júliinho domu.

