Bude mať Japonsko jadrové zbrane? Vysoký úradník blízky premiérke vyvolal svojimi výrokmi rozruch i odsúdenie

Nemenovaný úradník vo štvrtok povedal, že Japonsko potrebuje atómové zbrane kvôli zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii, zároveň ale pripustil, že takýto krok by bol politicky náročný. Informovala o tom japonská televízia NHK a médiá, podľa ktorých je úradník členom kancelárie premiérky Sanae Takaičiovej.
Tajomník japonskej vlády Minora Kihara v piatok k téme uviedol, že japonská jadrová politika sa nezmenila. K štvrtkovým výrokom ani k tomu, či spomínaný úradník zostane vo funkcii, sa nevyjadril. Organizácia Nihon Hidankjó, ktorá sa usiluje o svet bez jadrových zbraní a ktorá vlani získala Nobelovu cenu za mier, vo vyhlásení uviedla, že „nikdy nemôže takú poznámku tolerovať“.Čítajte viac Čína a Japonsko sa zasekli vo vojne slov o Taiwan. Hrozí aj skutočný konflikt?
„Je problematické, že niekto s takýmito názormi je blízky premiérke. Dotyčný by mal čo najskôr odstúpiť,“ povedal líder Ústavnodemokratickej strany Japonska (CDPJ) Jošihiko Noda. Na odvolanie úradníka či úradníčky vyzvala aj Ústavná demokratická strana (CDP), napísala agentúra Džidži.
„Ak by sa táto informácia ukázala ako pravdivá, situácia by bola veľmi vážna. Japonsko už dlhší čas vytrvalo presadzuje chybné kroky a rétoriku v otázkach vojenskej bezpečnosti,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Kuo Ťia-kchun. Odkazoval aj na Takaičiovej novembrový výrok, že Japonsko by v prípade čínskeho napadnutia Taiwanu mohlo ostrovu prísť na pomoc.Čítajte viac Pri Okinawe došlo podľa Tokia k incidentu s Čínou. Napätie medzi štátmi stúpa aj kvôli Taiwanu
Aj keď ide o veľmi citlivú tému v jedinej krajine, ktorá v histórii čelila útokom atómovými bombami, debatu znovu rozvírili pochybnosti o spoľahlivosti bezpečnostných záruk Spojených štátov počas úradovania prezidenta Donalda Trumpa a rastúcej hrozby zo strany Číny, Ruska a Severnej Kórey, ktoré majú jadrové zbrane.
V Japonsku podľa augustového prieskumu Reuters rastie politická aj verejná ochota uvoľniť tri jadrové princípy krajiny: nevlastniť, nevyvíjať a neumožňovať zavádzanie atómových zbraní.
Niektorí zákonodarcovia z vládnej strany povedali, že USA by mali mať možnosť do Japonska prepraviť atómové zbrane na ponorkách, aby posilnili odstrašujúci účinok. Sama premiérka minulý mesiac vyvolala debatu o svojom postoji, pretože odmietla oznámiť, či pri troch jadrových princípoch nastanú nejaké zmeny, až jej vláda budúci rok vypracuje novú obrannú stratégiu.
„Asertivita Pekingu a rastúca spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom v oblasti raketovej techniky vytvárajú impulz na to, aby Japonsko skutočne zmenilo svoje myslenie v oblasti bezpečnosti,“ povedal Stephen Nagy z tokijskej Medzinárodnej kresťanskej univerzity.
Tri jadrové princípy vyhlásil v roku 1967 vtedajší japonský premiér Eisaku Sató, ktorý za ne aj za boj proti jadrovému zbrojeniu získal v roku 1974 Nobelovu cenu za mier.Čítajte viac Uvidí svet opäť atómové hríby? Expert: Ak Trump obnoví jadrové testy, víťazom bude Čína