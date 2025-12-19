Pravda Správy Svet Vdova po Kirkovi podporila kandidatúru viceprezidenta Vancea v prezidentských voľbách

Vdova po Charliem Kirkovi, Erika, vo štvrtok podporila prezidentskú kandidatúru súčasného viceprezidenta USA J. D. Vancea a sľúbila, že jeho kandidatúru vo voľbách v roku 2028 podporí aj vplyvná konzervatívna organizácia Turning Point USA založená jej manželom.

19.12.2025 22:30
Erika Kirk / Donald Trump / Foto: ,
Erika Kirk, manželka Charlieho Kirka počas prejavu v Bielom dome pri slávnostnom udelení vyznamenania jej manželovi prezidentom Donaldom Trumpom, 14. októbra 2025
„Zvolíme priateľa môjho manžela, J. D. Vancea, za 48. prezidenta tým najpresvedčivejším spôsobom,“ vyhlásila Kirková v prejave k účastníkom konferencie AmericaFest vo Phoenixe. Je to prvá akcia organizácie Turning Point USA od vraždy Charlieho Kirka v septembri tohto roku.

Ako poznamenala agentúra AP, Kirkovej podpora pre Vancea nie je prekvapením vzhľadom na jeho blízky vzťah k zavraždenému, jeho manželke a organizácii Turning Point USA.

Organizáciu Charlie Kirk založil v roku 2012 a odvtedy zohrala kľúčovú úlohu pri zvolení Donalda Trumpa za prezidenta a pri formovaní modernej konzervatívnej politiky najmä medzi mladšími voličmi.

Samotný Vance zatiaľ oficiálne nepotvrdil, či bude kandidovať v prezidentských voľbách roku 2028. V decembrovom rozhovore pre televíziu Fox News Vance uviedol, že sa sústreďuje na viceprezidentskú agendu a voľby do Kongresu v roku 2026. Až po nich plánuje hovoriť s Trumpom o ďalších krokoch.

Vancea už podporil minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. V rozhovore pre magazín Vanity Fair tento týždeň uviedol, že ak by sa Vance rozhodol kandidovať za prezidenta, podporil by ho.

Na výročnej konferencii mládežníckej organizácie Turning Point USA by Vance mal s prejavom vystúpiť v nedeľu, v posledný deň podujatia. Podľa AP je akcia ako obvykle bombastická a teatrálna, ale poznačená aj konfliktami medzi príslušníkmi názorových prúdov, ktoré sa rozhádali po Kirkovej smrti.

