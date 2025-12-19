Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyjadrilo obavy z eskalácie napätia medzi Venezuelou a Spojenými štátmi, ktoré útočia na venezuelské lode v Karibiku a Tichom oceáne.
„Vždy sme očakávali, že (Rusi) budú poskytovať rétorickú podporu režimu (venezuelského prezidenta) Nicolása Madura…(ale) to nie je faktor, ktorý by ovplyvňoval, ako sa na celú túto záležitosť pozeráme,“ povedal Rubio.
Od septembra, keď začali USA útočiť na lode, ktoré podľa nich pašujú drogy v Karibskom mori a vo východnej oblasti Tichého oceánu, zahynulo celkovo 99 osôb. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nasadila do regiónu lietadlovú loď Gerald R. Ford sprevádzanú ďalšími vojnovými loďami a stíhacími lietadlami.
Ruský rezort diplomacie vo štvrtok uviedol, že Moskva vníma „neustále a zámerné pokusy“ o eskaláciu so svojím spojencom – Venezuelou. Za obzvlášť alarmujúce považuje jednostranné rozhodnutia, ktoré podľa neho ohrozujú medzinárodnú lodnú dopravu.
Agentúra Reuters informuje, že Trump opakovane vyhlásil, že čoskoro dôjde k úderom na pevninu Venezuely. Demokratickí zákonodarcovia tvrdia, že americká vláda neposkytla dostatok informácií o operáciách v regióne.
„Nestalo sa nič, čo by od nás vyžadovalo informovať Kongres alebo získať jeho súhlas, či prekročiť prah vojny,“ konštatoval v piatok Rubio.
Uviedol, že boli plánované údery proti predpokladaným lodiam pašujúcim drogy, ku ktorým však administratíva nepristúpila. „Vieme, kto je na tých lodiach. Sledujeme ich od začiatku. Vieme o nich všetko, dobre? Sú útoky na lode, ktoré nepodnikneme, pretože nie sú v súlade s kritériami, legálnymi kritériami,“ povedal Rubio.
Šéf americkej diplomacie vyhlásil, že nič nebude brániť presadzovaniu sankcií Spojených štátov v Karibiku. Trump v utorok oznámil námornú blokádu „sankcionovaných ropných tankerov", ktoré smerujú do Venezuely. Rubio zároveň vyhlásil, že súčasný stav vo Venezuele je pre USA neúnosný a musí sa zmeniť.