Pravda Správy Svet Poďakoval sa Bohu, Trumpovi i ľudu. Šara privítal zrušenie amerických sankcií po 14 rokoch

Poďakoval sa Bohu, Trumpovi i ľudu. Šara privítal zrušenie amerických sankcií po 14 rokoch

Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v piatok privítal trvalé zrušenie sankcií Spojených štátov voči Sýrii z čias vlády bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

19.12.2025 23:40
Ahmed al-Šara, Sýrsky prezident, Sýria Foto: ,
Sýrsky prezident Ahmed al-Šara pri vítaní svojich podporovateľov pred Bielym domom 10. novembra 2025 vo Washingtone po stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom
debata

„Dnes je prvý deň, keď je Sýria bez sankcií, vďaka všemohúcemu Bohu, a potom aj vašej snahe a trpezlivosti počas 14 rokov,“ povedal Šara vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Poďakoval sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „vypočutie volania sýrskeho ľudu a členom Kongresu za uznanie obetí sýrskeho ľudu“.

Trump sa vyhráža: Európa si musí dávať pozor, pokuta pre Muska je hnusná
Video
Zdroj: Reuters

Americký Kongres v stredu schválil trvalé zrušenie sankcií na Sýriu, ktorú do minulého roka sužovala občianska vojna. Zákon Caesar Act z roku 2019 prísne obmedzil investície a odrezal Sýriu od medzinárodného bankového systému. Bol pomenovaný po fotografovi, ktorý zdokumentoval násilnosti v Asadových väzniciach.

Syria / Aleppo / Halab / Čítajte viac Sýria má novú prechodnú vládu, je v nej aj kresťanka. Krajina sa snaží zlepšiť vzťahy so Západom

Trump už dvakrát pozastavil sankcie voči Sýrii v reakcii na žiadosť Saudskej Arábie a Turecka, spojencov novej sýrskej vlády prezidenta Šaru. Jeho islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) minulý rok viedla povstalcov, ktorí po bleskovej ofenzíve zvrhla Asada. Ten následne utiekol do Ruska.

Šara požadoval trvalé zrušenie sankcií, aby neodstrašovali firmy pre obavy z právnych rizík v USA – najväčšej ekonomike sveta.

Krok USA v piatok privítalo sýrske ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého ide o „vstup do fázy rekonštrukcie a rozvoja“. Vyzvalo všetkých Sýrčanov, doma i za hranicami, aby prispeli k národnému úsiliu o obnovu.

Sýria / Bašár Asad / Čítajte viac Rok od pádu Asada. Dočasný prezident Šara vyzval národ na spoluprácu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Sýria #sankcie #Donald Trump #Ahmad Šara
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"