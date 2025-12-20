ONLINE: Americké tajné služby: Putin stále chce celú Ukrajinu, aj časť Európy

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 396 dní
5:45 Správy amerických tajných služieb naďalej varujú, že ruský prezident Vladimir Putin má v úmysle obsadiť celú Ukrajinu a získať späť časti Európy, ktoré patrili bývalému sovietskemu impériu, uviedlo šesť zdrojov blízkych americkým tajným službám, a to aj napriek tomu, že vyjednávači sa snažia o ukončenie vojny, po ktorej by Rusku zostalo oveľa menej územia, napísala agentúra Reuters.
Tieto správy predstavujú úplne odlišný obraz od toho, ktorý vykreslil americký prezident Donald Trump a jeho mieroví vyjednávači pre Ukrajinu, ktorí tvrdili, že Putin chce ukončiť konflikt, uvádza Reuters. Najnovšia správa pochádza z konca septembra, povedal jeden zo zdrojov.
Tieto spravodajské informácie podľa Reuters vyvracajú slová ruského lídra, ktorý popiera, že predstavuje hrozbu pre Európu. Zistenia USA sú konzistentné od Putinovej rozsiahlej invázie v roku 2022. Podľa zdrojov sa do značnej miery zhodujú s názormi európskych lídrov a špionážnych agentúr, že si želá celú Ukrajinu a územia bývalých štátov sovietskeho bloku vrátane členov aliancie NATO.
„Spravodajské informácie vždy hovorili, že Putin chce viac,“ povedal Mike Quigley, demokratický člen spravodajského výboru Snemovne reprezentantov, v rozhovore pre agentúru Reuters. "Európania sú o tom presvedčení. Poliaci sú o tom absolútne presvedčení. Pobaltské krajiny si myslia, že sú na rade prvé.“
Rusko kontroluje približne 20 % územia Ukrajiny vrátane väčšiny Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré tvoria priemyselné srdce Donbasu, častí Záporožskej a Chersonskej oblasti a Krym, strategicky dôležitý čiernomorský polostrov, pripomína Reuters.
Putin tvrdí, že Krym a všetky štyri oblasti patria Rusku. Trump vyvíja tlak na Kyjev, aby stiahol svoje sily z malej časti Donecka, ktorú kontroluje, ako súčasť navrhovanej mierovej dohody, uviedli dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Túto požiadavku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a väčšina Ukrajincov odmietajú.
„Prezidentský tím dosiahol obrovský pokrok, pokiaľ ide o ukončenie vojny,“ a Trump vyhlásil, že mierová dohoda „je bližšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal predstaviteľ Bieleho domu bez toho, aby sa vyjadril k správam spravodajských služieb. Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej služby, CIA a ruské veľvyslanectvo bezprostredne nereagovali na žiadosti o komentár, uviedla agentúra Reuters.
5:40 Ďalší deň rozhovorov ukrajinskej delegácie v Spojených štátoch sa v piatok skončil, zástupcovia oboch strán sa zhodli, že budú pokračovať v snahe o dojednanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Po piatkovom rokovaní to uviedol hlavný ukrajinský vyjednávač Rustom Umerov, podľa ktorého Kyjev trvá na dlhodobom zabezpečení ukrajinskej bezpečnosti. Obe strany by sa mali zísť aj v sobotu.
„Zhodli sme sa s našimi americkými partnermi na ďalších krokoch a na pokračovaní našej spoločnej práce v blízkej budúcnosti,“ napísal Umerov na sieti X bez bližších podrobností k výsledkom rokovaní. Dodal, že o nich informoval prezidenta Volodymyra Zelenského.
Americký minister zahraničia Marco Rubio pred piatkovými rozhovormi uviedol, že rokovania o mierovom pláne ukončenia vojny Ruska proti Ukrajine pokročili, stále ale zostáva prejsť značný kus cesty. Posledné otázky, ktoré bude treba vyriešiť, bývajú najzložitejšie, dodal.
Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, hovorí o tom, že sa nevzdá územia, ktoré Rusko požaduje, ale ktoré doteraz nedobylo. Chce tiež záruky bezpečnosti, aby Rusko na jej územie znovu nezaútočilo.
Ruský prezident Vladimir Putin na piatkovej tlačovej konferencii hovoril o tom, že Ukrajina nie je pripravená rokovať o mieri, keď odmieta diskutovať o územných ústupkoch.
V sobotu majú rozhovory medzi Ukrajincami a Američanmi pokračovať v USA. Cez víkend sa tiež podľa dostupných informácií majú v Miami na Floride stretnúť vyjednávači Spojených štátov a Ruska, aby prerokovali možnosti mierového riešenia.